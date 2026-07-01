BH: casal de idosos morto em apartamento será sepultado nesta quarta (1/7)

O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, encontrados mortos dentro do apartamento onde moravam no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, serão sepultados nesta quarta-feira (1º/7), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste da capital.

O velório está marcado para as 16h15, na Capela 2 do Parque da Colina. O sepultamento ocorrerá às 17h15, no mesmo local.

O casal foi encontrado sem vida na tarde dessa terça-feira (30/6), em um apartamento de alto padrão na Rua Padre Severino.

De acordo com o boletim de ocorrência, Cláudio e Maria Clotilde apresentavam lesões provocadas por arma branca. Os dois teriam sido mortos com pelo menos 24 facadas e apresentavam sinais de que tentaram se defender durante o ataque.

Um dos filhos do casal encontrou os corpos após estranhar a ausência dos pais no escritório de advocacia onde trabalham. Segundo informações preliminares, não havia sinais de arrombamento no imóvel, mas alguns objetos teriam desaparecido do apartamento.

Ao Estado de Minas, o sobrinho das vítimas, Henrique Maciel, relatou que os corpos estavam em cômodos diferentes. “Os dois foram esfaqueados. Muitas facadas pelo corpo. Minha tia estava na sala e meu tio no quarto”, afirmou.

Familiares informaram que o último contato com o casal ocorreu na segunda-feira (29/6), o que pode indicar que o crime tenha sido cometido naquele dia. Testemunhas relataram ainda a presença de grande quantidade de sangue nos cômodos onde os corpos foram encontrados.

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A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a autoria e a motivação do crime. Imagens de câmeras de segurança do edifício devem auxiliar nas apurações. Até o momento, ninguém foi preso.