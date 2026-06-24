Lesão corporal ou tentativa de homicídio? Entenda a diferença na lei

Casos de agressões violentas que chocam o país levantam uma dúvida comum: quando uma agressão é classificada como lesão corporal e quando se torna uma tentativa de homicídio? A resposta está na intenção do agressor, um detalhe que a Justiça analisa cuidadosamente e que muda completamente o rumo de um processo criminal.

A principal diferença entre os dois crimes não está na gravidade dos ferimentos, mas no objetivo de quem comete o ato. Para a lei, o que importa é se a pessoa queria apenas ferir ou se sua real intenção era matar a vítima.

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O que caracteriza a lesão corporal?

O crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, acontece quando alguém ofende a integridade física ou a saúde de outra pessoa. O objetivo é causar um dano, mas sem a intenção de tirar a vida. A lei divide essa ofensa em três níveis de gravidade, com penas que variam conforme o resultado da agressão.

As classificações são as seguintes:

Leve: quando provoca escoriações ou hematomas que não deixam consequências graves.

Grave: se resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida ou debilidade permanente de um membro, sentido ou função.

Gravíssima: ocorre se a agressão causa incapacidade permanente para o trabalho, doença incurável, perda de membro ou sentido, ou deformidade permanente.

Quando a agressão vira tentativa de homicídio?

A agressão se transforma em tentativa de homicídio quando fica comprovado que o agressor agiu com a intenção de matar, conhecida no direito como animus necandi. Nesse cenário, o crime de assassinato só não acontece por circunstâncias alheias à vontade do criminoso, como o socorro rápido à vítima ou a falha do meio utilizado.

Para determinar essa intenção, a Justiça não se baseia apenas no que o agressor diz, mas analisa um conjunto de fatores. Provas e evidências são cruciais para essa definição. A investigação avalia, por exemplo, o local dos golpes. Atingir regiões vitais, como a cabeça ou o tórax, pode indicar o desejo de matar.

O meio empregado na agressão, como o uso de uma arma de fogo ou faca, também pesa na decisão. Outro ponto analisado é o comportamento do agressor após o ataque. Se ele continuou a agressão mesmo com a vítima já caída e indefesa, isso pode ser visto como um forte indício de que sua intenção era provocar a morte.

É importante ressaltar que essa distinção é feita caso a caso pela autoridade judiciária, com base em uma análise aprofundada das provas, incluindo laudos periciais que determinam a gravidade e o local das lesões, além de depoimentos de testemunhas. A decisão final busca reconstruir a cena do crime para entender a real intenção do agressor.

As penas refletem essa diferença fundamental. Enquanto a lesão corporal pode levar a uma detenção de meses ou a uma reclusão de até oito anos no caso da gravíssima, a tentativa de homicídio tem uma punição muito mais severa. No homicídio simples, a pena varia de 6 a 20 anos de reclusão, sendo reduzida de um a dois terços no caso de tentativa. Em casos qualificados, as penas podem ser ainda mais elevadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.