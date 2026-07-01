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DESDOBRAMENTOS

Faxineira suspeita de matar idosos foi indicada por primo da vítima

Paola Stefany Neto Cirino, suspeita do crime, trabalhava na casa do casal de idosos encontrados mortos em apartamento no Bairro São Pedro, em Belo Horizonte

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Quéren Hapuque
Ana Luiza Soares
QU
Quéren Hapuque
Repórter
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
01/07/2026 16:13 - atualizado em 01/07/2026 16:56

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O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76
O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, suspeita de matar o casal de idosos no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul, foi recomendada por um primo da idosa para trabalhar como faxineira na casa deles.

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O casal, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, e o marido, o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, foram encontrados mortos dentro do apartamento nessa terça-feira (30/6).

A tia de Paola, Nilze Neto, contou que, por confiar nela, o primo a recomendou para trabalhar na casa dos idosos. "Nós sentimos por toda a família, inclusive por ele (o primo) que a indicou. Ela já tinha falado que ele era uma pessoa muito boa, que sempre a ajudou. Se é que foi ela mesmo, a injustiça que foi, o nosso sentimento é até por ele", afirmou.

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Segundo a mãe da suspeita, o empregador tratava Paola muito bem e tinha uma boa relação com ela. "Ele era muito bom para ela, tratava ela bem, pagava certinho. Às vezes até dava carrinhos de brinquedo para o menino. Eu ficava feliz porque ela tinha encontrado uma pessoa boa para trabalhar", disse dona Neusa Neto.

Nessa terça (30/6), a tia afirmou ter entrado em contato com o empregador para saber se a sobrinha tinha dado uma justificativa pela falta ao trabalho. "Ontem ela iria trabalhar para ele, e foi aí que eu o conheci", comentou.

O que aconteceu

Os corpos de Cláudio e Maria Clotilde foram encontrados nessa terça-feira (30/6) dentro do apartamento do casal, localizado na Rua Padre Severino. Segundo informações preliminares, ambos apresentavam ferimentos provocados por facadas, principalmente no tórax.

Ao Estado de Minas, o sobrinho das vítimas, Henrique Maciel, afirmou que a tia foi encontrada na sala e o tio, no quarto. "O corpo da minha tia estava na sala, e o do meu tio, no quarto. Os dois foram esfaqueados. Muitas facadas pelo corpo", relatou.

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O último contato da família com o casal ocorreu na segunda-feira (29/6). Os corpos foram encontrados por um dos filhos do casal, que estranhou a ausência do pai no escritório de advocacia onde ambos trabalhavam e decidiu ir até o apartamento.

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Os corpos de Cláudio Atala Inácio e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio foram liberados para a família nesta quarta-feira (1º/7). O velório está marcado para as 16h e o sepultamento para as 17h, no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte.

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