Vídeo: PCMG encontra blusa suja de sangue em caçamba após morte de idosos
Peça de roupa foi encontrada em depósito de entulho durante buscas realizadas no Bairro São Pedro, em Belo Horizonte, onde o casal morava
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou, nesta quarta-feira (1º/7), uma blusa com manchas aparentes de sangue em uma caçamba de entulho durante as investigações sobre a morte do casal de idosos, a empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos, e o marido, o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos.
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Os dois foram encontrados mortos no apartamento onde viviam no Bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa terça-feira (30/6).
Em vídeo cedido pela corporação, é possível ver um policial retirando a roupa da caçamba durante as buscas realizadas na região.
Além disso, segundo a PCMG, foram encontrados pertences que podem ter sido utilizados no crime, além de itens supostamente roubados do imóvel.
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A hipótese da polícia é que tenha ocorrido um latrocínio, mas os agentes não descartam nenhuma outra linha de apuração.
O que aconteceu
Os corpos de Cláudio e Maria Clotilde foram encontrados nessa terça-feira (30/6) dentro do apartamento do casal, localizado na Rua Padre Severino. Segundo informações preliminares, ambos apresentavam ferimentos provocados por facadas, principalmente no tórax.
Ao Estado de Minas, o sobrinho das vítimas, Henrique Maciel, afirmou que a tia foi encontrada na sala e o tio, no quarto. "Os dois foram esfaqueados. Muitas facadas pelo corpo", relatou.
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O último contato da família com o casal ocorreu na segunda-feira (29/6). Os corpos foram encontrados por um dos filhos do casal, que estranhou a ausência do pai no escritório de advocacia onde ambos trabalhavam e decidiu ir até o apartamento.