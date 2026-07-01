Vídeo: PCMG encontra blusa suja de sangue em caçamba após morte de idosos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou, nesta quarta-feira (1º/7), uma blusa com manchas aparentes de sangue em uma caçamba de entulho durante as investigações sobre a morte do casal de idosos, a empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos, e o marido, o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos.

Os dois foram encontrados mortos no apartamento onde viviam no Bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa terça-feira (30/6).

Em vídeo cedido pela corporação, é possível ver um policial retirando a roupa da caçamba durante as buscas realizadas na região.

Além disso, segundo a PCMG, foram encontrados pertences que podem ter sido utilizados no crime, além de itens supostamente roubados do imóvel.

A hipótese da polícia é que tenha ocorrido um latrocínio, mas os agentes não descartam nenhuma outra linha de apuração.

O que aconteceu

Os corpos de Cláudio e Maria Clotilde foram encontrados nessa terça-feira (30/6) dentro do apartamento do casal, localizado na Rua Padre Severino. Segundo informações preliminares, ambos apresentavam ferimentos provocados por facadas, principalmente no tórax.

Ao Estado de Minas, o sobrinho das vítimas, Henrique Maciel, afirmou que a tia foi encontrada na sala e o tio, no quarto. "Os dois foram esfaqueados. Muitas facadas pelo corpo", relatou.

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O último contato da família com o casal ocorreu na segunda-feira (29/6). Os corpos foram encontrados por um dos filhos do casal, que estranhou a ausência do pai no escritório de advocacia onde ambos trabalhavam e decidiu ir até o apartamento.