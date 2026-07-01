Governador vistoria obra de ponte sobre o Rio São Francisco

As obras da construção da ponte sobre o Rio São Francisco, na rodovia MG-402, entre os municípios de São Francisco e Pintópolis, no Norte de Minas, já alcançaram 50% dos serviços concluídos. 85% de parte da infraestrutura já está feita. A construção da ponte foi vistoriada, nesta quarta-feira (1/7) pelo governador Mateus Simões, que visitou vários municípios norte-mineiros nesta semana, quando transferiu a Capital do estado para Montes Claros, cidade-polo da região.

Com investimento de R$ 220 milhões, a ponte sobre o Velho Chico em São Francisco integra o programa Caminhos pra Avançar. A obra é executada com recursos do acordo com Vale para a reparação dos danos provocados pela tragédia do rompimento da barragem de rejeitos da mineração de Brumadinho.

Conforme o Governo Estadual, a construção da ponte está gerando cerca de 2,6 mil empregos, diretos e indiretos. Ela será uma das maiores já construídas em Minas Gerais, com 1.120 metros de extensão e 13,8 metros de largura.

Além da travessia sobre o Rio São Francisco, o contrato contempla a execução de uma variante de acesso com 3,06 quilômetros de extensão, incluindo obras de melhoramentos e pavimentação no trecho entre São Francisco e Pintópolis.

Ainda de acordo com a gestão estadual, a infraestrutura da obra é a parte responsável por suportar toda a carga da estrutura e do tráfego, transmitindo esse peso ao solo. A estrutura de pilares e encontros que sustentam o tabuleiro está 56% concluída. Já a estrutura, formada pelo tabuleiro, vigas e pista de rolamento utilizada por veículos e pedestres, registra 32% de execução.

A construção da ponte colocará fim à histórica dependência da travessia por balsas, proporcionando mais segurança, agilidade e conforto para moradores, produtores rurais, transportadores e a todos que utilizam a MG-402. A nova estrutura reduzirá o tempo de deslocamento entre os municípios e fortalecerá a integração regional.

A expectativa é de que a ponte venha a impulsionar a atividade econômica e ampliar a competitividade da região, criando condições para a atração de novos investimentos, além de promover o crescimento e melhoria da qualidade de vida da população local.

“Esta obra tem grande importância para a região e para a Minas. Estamos falando de uma obra de 220 milhões de reais e que foi esperada durante décadas. Faz 50 anos que a discussão sobre essa ponte existe”, afirmou o governador Mateus Simões. “Ela é mais do que ligar São Francisco numa margem a outra, a Pintópolis e ao município de Urucuia. A ponte Montes Claros a Brasília numa via que era impossível se imaginar para transporte de carga e de desenvolvimento. É claro que melhora a questão da saúde, da educação, do tempo de deslocamento das pessoas”, completou Simões.

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Obra a ser concluída dentro de “poucos meses”.

Embora não tenha anunciado uma data para a conclusão da ponte sobre o Rio São Francisco, o governador Mateus Simões disse que a obra será terminada dentro de poucos meses, por já ter verba assegurada. “Trata-se de uma obra que tem todos os recursos garantidos com uma certeza. O povo do Norte de Minas vai ver essa obra pronta em poucos meses para poder começar a passar por aqui onde vai passar o desenvolvimento”, assegurou Simões.