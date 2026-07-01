Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quarta (1º/7): veja lista

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que alguns bairros de Ibirité, na Região Metropolitana de BH, podem ficar sem água nesta quarta-feira (1º/7).

O desabastecimento ocorre em função de uma manutenção emergencial e a companhia de saneamento pede que a população dos bairros afetados economizem água.

A normalização do abastecimento deve acontecer de forma gradativa ainda ao longo da noite de hoje, uma vez que a previsão é que os serviços de manutenção sejam concluídos nesta tarde. A Copasa destaca que imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos.

Enquanto o abastecimento não é totalmente restabelecido, a empresa orienta os moradores a adotar práticas de consumo consciente para minimizar os transtornos e reforça também, que o uso racional da água é importante em qualquer estação do ano, ainda mais, quando ocorre algum tipo de interrupção no abastecimento.

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Veja os bairros afetados em Ibirité: Campos Filho, Canaã, Canoas, Cascata, Centro, Condomínio Bela Vista, Condomínio das Palmeiras, Distrito Industrial de Ibirité, Distrito Industrial Marsil, Eldorado, Grota das Goiabeiras, Industrial, Jacanã, Jardim das Oliveiras, Jardim das Rosas, Jardim Montreal, Jardim Rosário, Lago Azul, Macaúbas, Pantana, Petrolina, Quintas da Jangada II, Quintas da Jangada III, Recanto das Árvores, Residencial Palmira, Retiro do Jatobá, São Pedro, Vila Escorpião, Vila Nunes e Vila Rosário.