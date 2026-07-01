Filhos de Alzira do Agro correm ‘risco iminente’, diz advogada

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Carina Goiatá, advogada da família da produtora rural Alzira Maria Theodoro Luiz, afirma que os filhos da influenciadora correm “risco iminente”. Alzira do Agro, como era conhecida nas redes sociais, foi morta a tiros dentro da própria casa, em 7 de junho, em Mutum, no Vale do Rio Doce. Ela tinha 43 anos e deixou quatro filhos.

“A pessoa que foi presa foi solta no mesmo dia e há um perigo iminente sobre os filhos. Então, estamos muito atentos a tudo que está acontecendo”, declarou em vídeo postado em sua conta no Instagram.

Na postagem, a advogada também frisa que o prazo de 30 dias para conclusão do inquérito se aproxima e que seu escritório está fazendo uma investigação própria. “É um caso de grande interesse público para que seja solucionado. Então, nós estamos trabalhando e o escritório também está fazendo uma investigação”, afirma no vídeo.

Ao Estado de Minas, Carina confirmou que houve ameaças envolvendo os filhos de Alzira. Entretanto, os detalhes não foram divulgados para não comprometer a segurança dos jovens, segundo ela. “Estamos tomando todas as providências para que não aconteça com eles o que aconteceu com Alzira. Ela também se sentiu ameaçada, chegou a comprar as câmeras, porém não deu tempo de colocar as câmeras para funcionar”, disse a advogada.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que investiga o caso, e aguarda resposta.

Relembre o caso

A influenciadora digital Alzira Maria Theodoro Luiz foi morta a tiros na manhã de 7 de junho, na zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce. Ela era conhecida nas redes sociais por compartilhar vídeos sobre a rotina no campo e mantinha perfis no Instagram e no TikTok.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 8h30, na região do Córrego Mata Fria. Os indícios apontam que a influenciadora estava na varanda da residência quando os autores chegaram em uma motocicleta Honda Bros vermelha.

Testemunhas que moram nas proximidades relataram ter ouvido pelo menos três tiros momentos antes do crime. Na tentativa de escapar, Alzira correu para o interior do imóvel, mas foi perseguida pelos criminosos e atingida na cabeça. Outros dois tiros atingiram a parede da casa e uma mesa da varanda.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida. A perícia da Polícia Civil recolheu dois estojos de munição calibre 9 milímetros no local. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Manhuaçu.

Principais suspeitas

No dia 20 deste mês, Carina Goiatá declarou que "as principais suspeitas são de feminicídio e disputa de terras". Em 2025, Alzira se relacionou com um homem. Porém, quando descobriu que ele era casado, terminou o relacionamento. "A esposa descobriu e começou a mandar mensagens (para Alzira). Ele não aceitou o término com ela (influenciadora) e continuou insistindo", relata a advogada.

Segundo ela, mensagens recebidas pela produtora rural mencionavam episódios de violência doméstica já sofridos pela esposa do homem e traziam um tom ameaçador de que algo semelhante poderia ocorrer com Alzira.

O filho mais velho, Bruno Theodoro Moço, de 27 anos, que mora em Conceição do Castelo, no Espírito Santo, onde a influenciadora, nascida em Mutum, também morou no último ano, relata que a mãe voltou para Mutum cerca de um mês e meio antes de sua morte e que ela era constantemente bombardeada com propostas para vender suas terras.

Alzira passou por um susto no segundo dia após retornar ao sítio localizado na cidade do Vale do Rio Doce. “Ela estava dormindo, e bateram forte na janela. Ela gritou e a pessoa (suspeita) fugiu”, recorda Bruno.

Sob um clima de medo e insegurança, a influenciadora contou com a companhia de dois de seus filhos – Daniel, de 25, e Antonías, de 20 –, e de um funcionário do sítio durante “alguns dias”, relata Bruno. A outra filha dela, Maria, de 18, mora com o irmão mais velho no Espírito Santo.

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No entanto, em menos de 24 horas depois que eles deixaram a casa, em 7 de junho, a mulher foi alvejada na cabeça. “Esperaram ficar sozinha para fazer isso com ela”, concluiu o filho, referindo-se à morte de Alzira.