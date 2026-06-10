"Não faço mal para ninguém", disse influenciadora antes de ser morta em MG

A influenciadora digital Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, relatou momentos de medo e insegurança semanas antes de ser assassinada a tiros na zona rural de Mutum (MG), no Vale do Rio Doce.

Conhecida nas redes sociais por compartilhar vídeos sobre a rotina no campo, Alzira mantinha perfis no Instagram e no TikTok, onde mostrava o dia a dia na propriedade rural onde vivia. Em um dos vídeos publicados antes do crime, a influenciadora contou que foi acordada durante a madrugada por uma pessoa batendo na janela de sua casa.

“Gritei e a pessoa correu. Tomei as providências, liguei para a polícia, organizei as questões de câmera. Meu filho veio aqui ontem e me chamou para casa dele, mas decidi ficar aqui mais uma noite”, relatou.

No mesmo vídeo, ela afirmou não entender o motivo de estar sendo alvo de intimidações. “Não tenho problema com ninguém, não faço mal para ninguém, não prejudico a vida de ninguém. É da casa para o trabalho”, disse.

Na manhã desse domingo (7/6), Alzira foi morta a tiros dentro da própria residência, localizada no Córrego da Mata Fria. Segundo a Polícia Militar, homens chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram disparos contra a influenciadora no quintal. Ela tentou fugir para dentro da casa, mas foi perseguida e atingida por um tiro na nuca.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar o homicídio. A perícia oficial realizou os trabalhos de coleta de vestígios no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Manhuaçu para exames de necropsia.

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Em nota, a corporação informou que as buscas pelos autores continuam e que novas informações serão divulgadas após a conclusão das investigações. Até o momento, a motivação do crime permanece desconhecida.