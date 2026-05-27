Influenciador americano viraliza ao listar os "perigos" de Minas Gerais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo do influenciador norte-americano Sam Kaufman, conhecido nas redes sociais pelo perfil “Brasil Gringo Comédia”, viralizou ao transformar características típicas de Minas Gerais em um “alerta” bem-humorado para turistas. A brincadeira fez sucesso principalmente entre os próprios mineiros, que concordaram com o “golpe” descrito pelo influencer.

No vídeo, Sam faz uma recomendação curiosa: evitar visitar Minas Gerais. Mas o motivo não tem nada a ver com problemas no destino. Pelo contrário. Segundo ele, o grande risco é não conseguir sair do estado sem alguns quilos a mais, novos amigos e a sensação de que nenhum outro lugar oferece comida tão boa.

“Se existe um lugar no Brasil que você deve evitar visitar, é Minas Gerais. Sério, não venha para cá”, inicia o influenciador.

Na sequência, ele atribui a “culpa” à culinária mineira. “Os mineiros vão fingir que é hospitalidade, mas na verdade é um ataque coordenado envolvendo pão de queijo, feijão tropeiro, doce de leite e cerveja mais gelada que o coração do seu ex”, brinca.

Segundo Sam, o maior problema acontece depois que a experiência termina. Ele afirma que conhecer Minas pode transformar qualquer pessoa em alguém que passa a comparar todos os outros lugares com o estado.

“Depois de Minas, a comida em qualquer outro lugar parece meio sem graça. Você vai se tornar uma daquelas pessoas chatas que ficam dizendo: ‘É, mas não é tão bom quanto em Minas’”, afirma.

Outro ponto destacado pelo influenciador é a receptividade dos mineiros. No vídeo, ele diz que uma simples saída para beber pode rapidamente virar uma programação muito maior.

“Você sai para tomar uma cerveja casual e, de repente, sai com três novos amigos, um convite para um churrasco, um convite para um aniversário e a tia de alguém te convidando para almoçar amanhã”, alerta.

Ainda segundo ele, o tratamento recebido pelos visitantes pode causar estranhamento. “Você chega como um estranho e, de alguma forma, acaba sendo tratado como um primo desaparecido há anos”, destaca.

Sam também comenta sobre o ritmo de vida no estado, marcado por longas conversas, despedidas demoradas, almoços sem pressa e horas passadas em mesas de bar falando sobre a vida. “Você desacelera. Começa a apreciar longas conversas, almoços demorados, despedidas longas e a ficar sentado num boteco por horas conversando sobre a vida”, elogia.

Ao encerrar a gravação, o influenciador diz que, apesar da ausência de praias, Minas talvez seja um dos lugares mais acolhedores do país. “Minas Gerais pode não ter praia, mas, honestamente, acho que é o estado mais acolhedor do Brasil. Não por causa do clima, mas por causa das pessoas. E depois de experimentar esse tipo de acolhimento, qualquer outro lugar parece um pouco mais frio”, conclui.

Nos comentários, os próprios mineiros entraram na brincadeira e disseram que Sam descreveu com precisão o jeito de viver do estado. “Em Minas Gerais, quando você menos espera, está almoçando na casa das pessoas que conheceu na rua ao pedir informação”, escreveu um internauta. “A comida de Minas é tão boa que a cozinheira do Michael Jackson era mineira”, destacou outro perfil.

O criador de conteúdo também já viralizou em outro vídeo sobre o estado. Em uma das gravações, ele aparece ao lado de um senhor mineiro e brinca com as dificuldades de entender alguns sotaques locais. “POV: você finalmente achava que falava português até um senhor mineiro começar a falar”, escreveu.

Nas imagens, o homem conta uma história enquanto Sam tenta acompanhar a conversa, mas demonstra não entender o que está sendo dito, situação que também arrancou risadas dos seguidores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia