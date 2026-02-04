Por que o mundo está caindo de amores pelo Brasil? 

O Brasil fechou 2025 com um recorde impressionante no turismo internacional, recebendo cerca de 9,3 milhões de visitantes estrangeiros — um salto de 37,1% em relação a 2024. Esse volume representa quase 3 mil voos internacionais desembarcando no país ao longo do ano, com destaque para os argentinos (36% do total, cerca de 3,4 milhões). O gasto dos turistas também foi histórico: US$ 7,86 bilhões (aproximadamente R$ 41,4 bilhões), o maior desde 1994, segundo dados do Ministério do Turismo e da Embratur. O Brasil se consolida como um dos destinos que mais crescem no mundo, de acordo com a ONU Turismo.

Esse boom no turismo reflete uma mudança profunda nas preferências das novas gerações, especialmente a Geração Z. Diferente das gerações passadas, que aspiravam viagens baseadas no consumo e no "sonho americano" do século 20 – saindo com malas vazias e voltando cheias de compras –, os jovens de hoje buscam vivências autênticas, presença humana e belezas naturais exuberantes. Como destacado em um vídeo no Instagram, a Geração Z, nascida com a tecnologia na palma da mão em um mundo cada vez mais distante e vazio, anseia por calor humano, alegria e conexões reais – elementos que o Brasil oferece naturalmente. O estilo de vida brasileiro, com sua hospitalidade e vibração cultural, se torna um alvo de desejo global, transformando o país em uma tendência geracional.

Copacabana é um dos bairros mais famosos do Brasil e também um palco renomado de grandes shows de artistas brasileiros e estrangeiros. Com o réveillon de 2025, a praia volta a ser o foco das atenções. Flickr PortoBay Experiences Pelo palco principal da festa vão passar Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Xand Avião e Anitta. E a orla ainda terá outros dois palcos. Estima-se normalmente que 2 milhões de pessoas fiquem na orla na virada. Mas há quem duvide desse número. Instagram @mariabethaniaoficial No dia 4 de maio, Madonna fez um megashow encerrando a turnê “The Celebration Tour”, que marcou os 40 anos de carreira. Falou-se em 1,8 milhão de pessoas na praia, mas a Folha de SP mostrou, com cálculo de área, que não seria possível. Porém, o show de Madonna era concentrado num só trecho, enquanto o réveillon é na praia inteira e ainda inclui o Leme. reprodução Dick Tracy Com a crescente popularidade das celebrações religiosas nas areias de Copacabana no réveillon, novas tradições surgiram na cidade, como a queima de fogos de artifício. Divulgação/RioTour A tradicional queima de fogos em Copacabana é mais antiga do que a realização de shows. Após a festa de 1992, quando o público aumentou na festa, o então prefeito Cesar Maia decidiu organizar alguns shows após a meia-noite para reter o público na praia e evitar o deslocamento. Reprodução/TV Globo Foi no réveillon de 1993 para 1994 que a cidade recebeu o primeiro grande show da virada, com apresentações de Jorge Ben Jor e Tim Maia. Na época, passaram pela orla cerca de 3,5 milhões de pessoas. Reprodução de Facebook Um ano depois, os organizadores do evento apostaram em um verdadeiro festival da virada. Foi uma semana inteira de atrações musicais. O Rio de Janeiro reuniu artistas como Jorge Ben Jor, Ivan Lins, Tim Maia, Paulinho da Viola e Emílio Santiago. Arvato - Brasil Music - Flickr A principal atração daquele ano foi a apresentação do cantor escocês Rod Stewart, que subiu em um palco armado em frente ao hotel Copacabana Palace, logo após a queima de fogos. Reprodução de Youtube O réveillon de Copacabana de 1994 foi o show com o maior número de espectadores de todos os tempos, com cerca de 3,5 milhões de pessoas na orla. Acredite se quiser, mas esse número é ofici, registrado no 'Guinness Book'. Mas há quem duvida que caiba tudo isso na orla. Afinal, a cidade do Rio, inteira, tem ceca de 6 milhões. Reprodução de Youtube A primeira vez de Lenny Kravitz no Rio de Janeiro foi especial, em show na praia de Copacabana na celebração dos 440 anos da cidade maravilhosa. O cantor levou um público, em 2005, de cerca de 300 mil a 600 mil pessoas. Divulgação Orla Rio Mick Jagger, Keith Richards e companhia levaram o público de Copacabana ao delírio com clássicos como “Start me up”, “Brown sugar” e “Satisfaction”. Cerca de 1,5 milhão de pessoas estiveram na praia, em 2006, que tinha uma passarela ligada ao Copacabana Palace, onde os astros se hospedaram. Reprodução de Youtube A cantora Alcione abriu o show de réveillon de 2010 para 2011, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O Palco Brasil foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, e a Marrom encantou o público com sua voz potente e hits. Flickr AF Rodrigues Em 2012, o Rio de Janeiro recebeu como um dos presentes de Natal um show de Stevie Wonder com Gilberto Gil. Ambos cantaram por mais de quatro horas em um show gratuito. Levaram ao público canções natalinas como “Boas Festas” e “Noite Feliz” - Reproduçao de vídeo Globoplay O americano tocou uma seleção de hits, como “I just called to say I love you”, “My cherie amour”, além de “Garota de Ipanema”, “Samba de uma nota só” e “We are the world”. - Reproduçao de vídeo Globoplay A festa de réveillon de Copacabana para 2016 levou cerca de 2 milhões de pessoas para a praia. A queima de fogos durou 16 minutos e fez uma homenagem aos 100 anos do samba e aos Jogos Olímpicos 2016. Zeca Pagodinho fez o principal show do evento, com Jorge Ben Jor e Diogo Nogueira. Flickr Alexandre Macieira/Riotur O Réveillon na praia de Copacabana para 2017 teve um grande encontro entre: Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, que comandaram o show da virada, além de Léo Jaime. Foram 12 minutos de fogos, em 11 balsas, acionados pontualmente à meia-noite por controle remoto de um hotel da orla. Reprodução do Youtube O RÃ©veillon de 2018 teve 17 minutos de queima de fogos. A festa tambÃ©m contou com shows de Anitta, Frejat, Cidade Negra e Belo. A cantora se apresentou ao lado da Orquestra da comunidade da MarÃ© e encantou o pÃºblico com muita danÃ§a e carisma. DivulgaÃ§Ã£o Riotur No Réveillon para 2019, foi a vez de um dos maiores artistas do país se apresentar em Copacabana. Trata-se de Gilberto Gil, que, agora sozinho, fez a alegria do público na virada do ano. O espetáculo da queima de fogos durou cerca de 14 minutos. Reprodução G1 Neste mesmo Réveillon, a cantora Ludmilla fez sua primeira participação na festa em Copacabana. O tema da virada promovida pela Prefeitura do Rio, através da Riotur, foi 'Réveillon do Rio, Onde Ser Carioca É Natural'. Reprodução Youtube No dia 23 de abril de 2007, dia de São Jorge, a praia de Copacabana foi cenário para a realização de um mega espetáculo para homenagear o Santo Guerreiro. Vários Jorges (Ben Jor, Vercilo e Mautner) da música nacional se apresentaram. Entre eles, Jorge Aragão, que também cantou no Réveillon de 2023 para 2024. Divulgação Riotur Não é só no Réveillon que Copacabana se destaca. O bairro também recebe o público no Carnaval. Em 2024, o bloco "Clube do Samba" se apresentou sob o comando do cantor Diogo Nogueira, filho do eterno sambista João Nogueira. Reprodução do Youtube O Rio de Janeiro é a cidade do Carnaval, e as escolas de samba não podem faltar no tradicional Réveillon de Copacabana. Todo ano pelo menos uma dessas agremiações se apresentam em clima de verão e com a proximidade dos desfiles. Alexandre Macieira/Riotur) Outra cantora que também participou do Réveillon de 2023 para 2024 em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, foi Luísa Sonza. Ela usou um figurino com roupas vermelhas e brancas e cantou seus principais hits. Luísa Souza - Shows em Copacabana - Reprodução TV Globo Iza foi uma das atrações do tão famoso Réveillon 2023 de Copacabana. Ela cantou para mais de 2 milhões de pessoas que estavam lá para celebrar a chegada de um novo ano. A cantora também se apresentou no evento Tim Music Rio, meses antes. - Divulgação O Dj Alok começou, por volta das 20h, em agosto de 2023, o chamado "Show do Século" em Copacabana, no Rio. O evento, que foi gratuito, celebrou o centenário do Hotel Copacabana Palace e o aniversário de 32 anos do artista. Reprodução Globoplay Quem também participou do Réveillon de 2023 para 2024 na praia de Copacabana foi a cantora Teresa Cristina. A sambista foi uma das atrações ao lado de Diogo Nogueira e Belo no palco samba. Divulgação Riotur O Réveillon que recebeu 2023 teve a ilustre presença de Zeca Pagodinho, que levou muito samba no pé e suas tradicionais canções para o público da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Reprodução Youtube Com dois palcos com atrações de peso, o réveillon de Copacabana para 2024 reuniu 2 milhões de pessoas. Entre eles, estava a cantora Glória Groove, que levantou o público com seus hits. Reprodução TV Globo Voltar Próximo

O reel, postado pela conta @maru.dayunaam (M A R Ú - prof Visionário), enfatiza que o turismo no Brasil já reflete essa mudança, com projeções de crescimento significativo nos próximos anos, impulsionado pela ascensão do BRICS e pela influência geopolítica e cultural do Brasil. Embora a estimativa do reel mencione um aumento de 50% entre 2024 e 2025, os dados oficiais confirmam um avanço robusto de 37,1%, posicionando o Brasil como o destino que mais cresce no mundo, segundo a ONU Turismo. Europeus, em particular, estão migrando em massa para o país, atraídos por novas rotas aéreas e pelo "principal exportação" do Brasil: a alegria.

Gringos apaixonados

Influenciadores estrangeiros têm sido fundamentais nessa onda de elogios. Eles compartilham experiências positivas que viralizam, destacando a alegria, a comida, o clima e, sobretudo, o acolhimento brasileiro. Aqui vão alguns dos perfis que mais se destacam ao demonstrar amor pelo Brasil nas redes:

@thefefelife (Frederikke Palmgren, conhecida artisticamente como Fefe Life): Dinamarquesa que viralizou ao demonstrar profundo amor pela cultura brasileira, especialmente o funk carioca, após morar no Rio de Janeiro (incluindo períodos na Glória e na favela Ladeira dos Tabajaras). Ela aprendeu português para cantar funk, lançou músicas como "Metrô Rio" e "Balinha" inspiradas no Brasil, e confessa que o país "mudou sua vida" e "estragou" a dela para sempre — no melhor sentido possível, com elogios à alegria, ao SUS e ao calor humano que contrastam com sua Dinamarca natal.

@paulcabannes_ (Paul Cabannes): Francês radicado no Brasil desde 2015 (após se casar com uma brasileira), comediante de stand-up e criador de conteúdo com milhões de seguidores no TikTok, Instagram e YouTube. Ele viraliza com humor inteligente sobre diferenças culturais (como áudios no WhatsApp, banho diário, emojis e o "jeitinho brasileiro"), mas sempre com afeto profundo pelo país — que ele chama de casa e que "mudou sua vida para sempre". Seu show "Parisileiro" (e agora "Alma de Brasileiro") lota teatros pelo Brasil, misturando choque cultural com elogios à alegria, hospitalidade e calor humano que contrastam com a frieza parisiense. Ele não esconde: ama o Brasil mais que nunca.

@ninofallard (Nino Fallard): Francês modelo e influencer que mora no Rio de Janeiro há cerca de três anos e se declara "seu francês mais carioca". Ele viralizou com vídeos comparando culturas, especialmente a paixão brasileira pela comida ("vocês não comem a comida; vocês vivem a comida" — descrevendo sentimentos em vez de sabores), choques culturais positivos, expressões idiomáticas e o estilo de vida relaxado. Ele chama o Brasil de "antidepressivo natural", não tira o chinelo do pé e faz declarações de amor constantes ao país, à praia, à culinária e ao calor humano, ganhando centenas de milhares de seguidores ao compartilhar sua adaptação carioca.

@gringorecifense (Peter O'Brien, o "Gringo Recifense" ou "O Gringo Nordestino"): Britânico que mora no Brasil desde 2019 (inicialmente no Recife e Petrolina, Pernambuco), casado com uma brasileira e professor de inglês online. Ele viralizou com sotaque nordestino impecável, humor sobre expressões pernambucanas, choques culturais e um amor declarado pelo Nordeste e pelo Brasil inteiro — que ele diz ter "mudado para sempre" sua vida, revelando o "outro lado" do país além do Rio e do Cristo Redentor. Seus conteúdos misturam comédia, histórias de adaptação, elogios à cultura nordestina, culinária, calor humano e até a conquista da "cidadania recifense" após anos vivendo aqui, inspirando milhares a verem o Brasil com olhos apaixonados.

@nicknobrasil_ (Nick Whincup, conhecido como "Nick no Brasil" ou "Gringo no Brasil"): Britânico especialista em marketing digital que escolheu o Rio de Janeiro como lar após viajar por mais de 30 países, e é o Influencer Digital Oficial do RJ. Ele viraliza mostrando o que o Brasil tem de melhor — a vibe social incrível (fazer amizade na fila do supermercado, bater palmas na praia por uma criança perdida), as festas com energia mil vezes melhor, as praias caóticas e cheias de vida (como Porto da Barra em Salvador), e declarações de amor constantes ao país que ele diz ser "perfeito" na energia, atitude e socialização. Seus reels e vídeos destacam curiosidades culturais, viagens pelo Brasil (de Maceió a Foz do Iguaçu) e elogios ao SUS, à hospitalidade e ao calor humano, inspirando seguidores a descobrirem o Brasil real.

Esses gringos viralizam com recados de amor ao Brasil, incluindo elogios à hospitalidade e ao orgulho nacional. Os conteúdos orgânicos deles impulsionam o turismo: desde resorts all-inclusive em paisagens remotas, praias do Rio, Amazônia e Pantanal atraem quem busca aventura sem estresse, combinada com a exportação brasileira da alegria. Com números promissores e o endosso constante desses influencers estrangeiros, o Brasil se firma como destino indispensável — não só para férias, mas para transformações pessoais e conexões reais.