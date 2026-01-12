Férias no Brasil: antes de escolher seu destino, saiba das reclamações

Ao planejar as férias, a expectativa é de descanso e boas memórias. No entanto, a experiência em alguns dos destinos mais famosos do país pode se transformar em dor de cabeça. O caso recente do casal de turistas agredido em Porto de Galinhas (PE) gerou indignação na internet, denunciando problemas persistentes quanto às queixas sobre serviços e a sensação de estar caindo em uma cilada.

No episódio, de 27 de dezembro de 2025, Johnny Andrade Barbosa e Cleiton Zanatta, do Mato Grosso do Sul, combinaram um aluguel de cadeiras na praia por R$ 60, mas, na hora de pagar, foram cobrados R$ 80. Quando Johnny se recusou a pagar o novo valor, o homem que ofereceu o aluguel partiu para a violência, e outras pessoas se juntaram para continuar a bater nele. A Polícia Civil identificou pelo menos 14 dos agressores.

O ocorrido denuncia que, às vezes, o que deveria ser um período de lazer pode acabar se tornando um teste de paciência. E, no Brasil, isso pode ser mais comum do que se imagina. Relatos sobre preços inflacionados, abordagem insistente de vendedores e falta de preparo no atendimento são comuns em fóruns de viagem e redes sociais.

Saber os destinos com maior volume de reclamações ajuda a recalcular a rota ou, pelo menos, a viajar com as expectativas alinhadas para evitar frustrações. Confira outros locais para pensar duas vezes antes de ir:

Rio de Janeiro (RJ)

A Cidade Maravilhosa encanta com suas paisagens, mas também lidera em queixas sobre serviços. Em áreas turísticas como Copacabana e os arredores do Cristo Redentor, é comum encontrar preços abusivos em restaurantes e quiosques.

A abordagem de vendedores ambulantes pode ser exaustiva, e o atendimento em muitos estabelecimentos é descrito como apressado e impessoal, focado apenas no volume de clientes.

Leia Mais

Porto Seguro (BA)

Famoso pelo seu agito e pelas belas praias, o destino baiano sofre com a massificação do turismo. A infraestrutura de locais como a Passarela do Descobrimento, anteriormente conhecida como Passarela do Álcool, por vezes, não acompanha o fluxo de visitantes.

As reclamações mais frequentes envolvem a insistência excessiva de promotores de passeios e barracas de praia, além de uma qualidade de serviço que pode deixar a desejar em períodos de alta temporada.

Caldas Novas (GO)

O paraíso das águas termais atrai milhões de turistas anualmente, mas o foco no turismo de massa tem seu preço. Muitos visitantes relatam que o atendimento em grandes resorts e parques aquáticos pode ser impessoal e burocrático. As filas longas para atrações e refeições, somadas a serviços padronizados, podem diminuir o encanto da viagem, transformando o relaxamento em estresse.

Balneário Camboriú (SC)

Conhecida por seus arranha-céus e pela praia central badalada, a cidade catarinense enfrenta desafios durante o verão. O trânsito intenso e a superpopulação da orla afetam diretamente a qualidade dos serviços. Turistas frequentemente se queixam da dificuldade em conseguir um bom atendimento em restaurantes lotados e da sensação de que tudo é feito com pressa, sem a atenção que se espera durante as férias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata