Saudades de um feriadão? 11 motivos para não fazer nada
Em 2026, os dias de descanso emendados vão chegar em boa hora. Planeje com antecedência e embarque em passeios curtos de bate-volta por lugares incríveis
Ah, 2026! Um ano que promete ser um verdadeiro banquete de folgas estendidas, com o calendário conspirando a favor dos viajantes sonhadores e dos adeptos do "dolce far niente" (não fazer nada). Imagine: 11 feriados prolongados, espalhados como pérolas ao longo dos meses, oferecendo de 3 a 5 dias de liberdade para escapar da rotina. Baseado no calendário oficial, esses momentos de pausa não são apenas datas vermelhas no planner – são convites para explorar o Brasil (e além), recarregar as energias e criar memórias que duram mais que uma selfie no Instagram. Se você é do tipo que adora uma emenda, prepare a mala: vamos mergulhar em sugestões criativas para cada um deles, transformando feriados em aventuras épicas pessoais.
Fevereiro: Carnaval (16 e 17 de fevereiro, segunda e terça – até 5 dias)
O rei dos feriados prolongados! Com o Carnaval estendendo-se do sábado à quarta (ponto facultativo), é hora de soltar as plumas e o samba no pé. Sugestão: Diamantina, no Vale do Jequitinhonha promove uma das festas do Rei Momo mais animadas do Brasil. Outra dica: no Rio de Janeiro, junte-se ao desfile das escolas de samba no Sambódromo, onde cores vibrantes e ritmos hipnóticos transformam a cidade em um carnaval vivo. Salvador, com seus trios elétricos e axé contagiante, para uma imersão cultural que mistura folia e história afro-brasileira. Leve protetor solar e hidratação – a diversão aqui é maratona!
Abril: Sexta-feira Santa e Páscoa (3 de abril, sexta-feira – 3 dias)
Um feriado sereno, perfeito para contemplação e chocolate. Caindo numa sexta, emende o fim de semana para uma pausa reflexiva. Sugestão: Visite Ouro Preto, em Minas Gerais, onde as procissões da Semana Santa serpenteiam pelas ladeiras coloniais, com tapetes de serragem coloridos contando histórias bíblicas. É um mergulho no barroco brasileiro, com direito a queijos mineiros e serenidade montanhosa. Para famílias, Gramado no Rio Grande do Sul oferece ovos gigantes e encenações pascais.
Abril: Tiradentes (21 de abril, terça-feira – 4 dias)
Homenageie o mártir da Inconfidência com uma emenda na segunda, criando um quarteto de dias livres. Sugestão: Explore as cidades históricas de Minas Gerais, como Tiradentes ou Diamantina, onde casarões coloniais e igrejas douradas contam contos de independência. Caminhe por trilhas ecológicas no entorno, prove a culinária mineira (pão de queijo obrigatório!) e sinta o pulsar da história. Ideal para quem busca cultura sem pressa.
Maio: Dia do Trabalho (1º de maio, sexta-feira – 3 dias)
Trabalhadores, uni-vos... para descansar! Sexta-feira feriado significa fim de semana prolongado. Sugestão: Suba para Campos do Jordão, em São Paulo, ou Monte Vede, em Minas Gerais, onde o ar fresco das montanhas e a arquitetura suíça desses destinos inspiram um "inverno antecipado". Participe de festivais locais, deguste fondues e trilhe por parques – perfeito para recarregar as baterias antes do frio de verdade chegar.
Junho: Corpus Christi (4 de junho, quinta-feira – 4 dias)
Um feriado religioso que pinta as ruas de arte efêmera. Emende a sexta para quatro dias de paz. Sugestão: Vá para cidades como Paraty, no Rio de Janeiro, onde tapetes de flores e serragem enfeitam o centro histórico. Combine com passeios de barco pela baía, explorando ilhas e cachoeiras. Ou opte por São João del-Rei, para uma celebração em meio a arquitetura colonial icônica.
Setembro: Independência do Brasil – Grito de Liberdade (7 de setembro, segunda-feira – 3 dias)
Segunda-feira feriado? Perfeito para um fim de semana patriótico estendido. Sugestão: Brasília, o coração político, com desfiles cívicos e visitas ao Congresso. Para amantes da natureza, o Pantanal mato-grossense oferece safáris fotográficos, avistando jacarés e aves em um grito de independência ecológico.
Outubro: Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro, segunda-feira – 3 dias)
Padroeira do Brasil em uma segunda: três dias para gratidão e exploração. Sugestão: Peregrine até Aparecida, em São Paulo, para a basílica imponente e missas emocionantes. Estique para o Vale do Paraíba, com vinícolas e trilhas, misturando fé e vinhos brasileiros.
Novembro: Finados (2 de novembro, segunda-feira – 3 dias)
Um momento reflexivo, prolongado para homenagens tranquilas. Sugestão: Salvador, Bahia, onde a Igreja do Bonfim mistura sincretismo religioso com fitinhas coloridas. Caminhe pelo Pelourinho, prove acarajé e reflita à beira do mar – uma jornada de alma e sabores.
Novembro: Consciência Negra (20 de novembro, sexta-feira – 3 dias)
Sexta-feira para conscientização e orgulho. Sugestão: Quilombos em Brumadinho, em Minas Gerais, para vivenciar danças, culinária e histórias de resistência. É uma viagem transformadora, honrando heranças africanas com ritmos de tambor.
Dezembro: Natal (25 de dezembro, sexta-feira – 4 dias)
Fim de ano com feriado na sexta: quatro dias de brilho. Sugestão: Gramado, novamente, com seu Natal Luz encantado – ruas iluminadas, shows e neve artificial. Para praias, Florianópolis oferece ceias à beira-mar, misturando tradição e sol.
Dezembro: Réveillon 2027 – (31 de dezembro, quinta-feira – 4 dias)
Embora tecnicamente transição para 2027, é o gran finale de 2026. Sugestão: Fortaleza, Ceará, com festas na Praia de Iracema e fogos espetaculares. Dance forró, coma frutos do mar e planeje resoluções sob estrelas nordestinas.
