Saudades de um feriadão? 11 motivos para não fazer nada

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Ah, 2026! Um ano que promete ser um verdadeiro banquete de folgas estendidas, com o calendário conspirando a favor dos viajantes sonhadores e dos adeptos do "dolce far niente" (não fazer nada). Imagine: 11 feriados prolongados, espalhados como pérolas ao longo dos meses, oferecendo de 3 a 5 dias de liberdade para escapar da rotina. Baseado no calendário oficial, esses momentos de pausa não são apenas datas vermelhas no planner – são convites para explorar o Brasil (e além), recarregar as energias e criar memórias que duram mais que uma selfie no Instagram. Se você é do tipo que adora uma emenda, prepare a mala: vamos mergulhar em sugestões criativas para cada um deles, transformando feriados em aventuras épicas pessoais.



Praia de Alter do Chão e Santarém são exemplos de nomeações portuguesas que apagaram as denominações dos povos originários Prefeitura de Santarém/Divulgação Praias paradisíacas, como a de Maracaípe, fazem de Porto de Galinhas um destino imperdível para relaxar e se aventurar em Pernambuco. FWehby/ Wikimedia Commons Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro; há dois dias, um cardume serpenteou a orla mais famosa da cidade maravilhosa Eduardo Anizelli/Folhapress Ouro Preto, cenário de história e sabores no roteiro gastronômico por Minas Gerais. João André Simiquelli de Souza/ Wikimedia Commons Para quem tem problema de visão, o brilho e as luzes piscantes comuns no Natal podem gerar desconforto ocular Reprodução/Redes Sociais 24/02/2025. Crédito: Prefeitura de Diamantina/Divulgação. Carnaval 2025 nas cidades históricas de Minas. Na foto, Carnaval Diamantina 24. Prefeitura de Diamantina/Divulga 16/03/2023. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Tiradentes - MG. Turismo São João del Rei. Na foto, trem Maria Fumaca que percorre as cidades de Sao Del Rei ate Tiradentes. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Tiradentes - MG. Turismo São João del Rei. Na foto, trem Maria Fumaca que percorre as cidades de Sao Del Rei ate Tiradentes. Os tapetes de Corpus Christi são uma tradição popular comum em várias cidades do Brasil DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images No Carnaval, o farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. E que se repete todos os anos. Divulgação Em outro projeto, também no Centro-Oeste, uma parte do Mato Grosso e outra do Mato Grosso do Sul seriam desmembradas para a formação do estado do Pantanal. Filipefrazao wikimedia commons As igrejas barrocas do Pelourinho são particularmente impressionantes, com seus interiores decorados com ouro e madeira. Lalaisca/Wikimedia Commons Em diversas culturas, é associada a desejos de prosperidade, sorte e renovação. No Brasil, a romã é particularmente conhecida por ser parte dos rituais do Réveillon. A superstição diz que ao comer as sementes à meia-noite da virada do ano, cada uma representa um mês de prosperidade. Flickr PortoBay Experiences Monte Verde(1.555m)- Situada em Minas Gerais, com cerca de 4.200 habitantes, é uma pequena vila turística no alto da Serra da Mantiqueira, conhecida pelas paisagens naturais e pelo clima frio. A economia se baseia no turismo, com a presença de pousadas, restaurantes e lojas de souvenirs. Flickr/Rosanetur Dona Nair é a responsável por manter viva a história de luta e fé do Quilombo dos Marinhos Carlos Altman/EM Um dos lugares sagrados no santuário de Aparecida é a sala das velas. Local de agradecimentos dos peregrinos por graças alcançadas Carlos Altman/EM/D.A PRESS Voltar Próximo







Fevereiro: Carnaval (16 e 17 de fevereiro, segunda e terça – até 5 dias)

24/02/2025. Crédito: Prefeitura de Diamantina/Divulgação. Carnaval 2025 nas cidades históricas de Minas. Na foto, Carnaval Diamantina 24. Prefeitura de Diamantina/Divulga

O rei dos feriados prolongados! Com o Carnaval estendendo-se do sábado à quarta (ponto facultativo), é hora de soltar as plumas e o samba no pé. Sugestão: Diamantina, no Vale do Jequitinhonha promove uma das festas do Rei Momo mais animadas do Brasil. Outra dica: no Rio de Janeiro, junte-se ao desfile das escolas de samba no Sambódromo, onde cores vibrantes e ritmos hipnóticos transformam a cidade em um carnaval vivo. Salvador, com seus trios elétricos e axé contagiante, para uma imersão cultural que mistura folia e história afro-brasileira. Leve protetor solar e hidratação – a diversão aqui é maratona!







Abril: Sexta-feira Santa e Páscoa (3 de abril, sexta-feira – 3 dias)

Ouro Preto, cenário de história e sabores no roteiro gastronômico por Minas Gerais. João André Simiquelli de Souza/ Wikimedia Commons

Um feriado sereno, perfeito para contemplação e chocolate. Caindo numa sexta, emende o fim de semana para uma pausa reflexiva. Sugestão: Visite Ouro Preto, em Minas Gerais, onde as procissões da Semana Santa serpenteiam pelas ladeiras coloniais, com tapetes de serragem coloridos contando histórias bíblicas. É um mergulho no barroco brasileiro, com direito a queijos mineiros e serenidade montanhosa. Para famílias, Gramado no Rio Grande do Sul oferece ovos gigantes e encenações pascais.







Abril: Tiradentes (21 de abril, terça-feira – 4 dias)

16/03/2023. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Tiradentes - MG. Turismo São João del Rei. Na foto, trem Maria Fumaca que percorre as cidades de Sao Del Rei ate Tiradentes. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Tiradentes - MG. Turismo São João del Rei. Na foto, trem Maria Fumaca que percorre as cidades de Sao Del Rei ate Tiradentes.

Homenageie o mártir da Inconfidência com uma emenda na segunda, criando um quarteto de dias livres. Sugestão: Explore as cidades históricas de Minas Gerais, como Tiradentes ou Diamantina, onde casarões coloniais e igrejas douradas contam contos de independência. Caminhe por trilhas ecológicas no entorno, prove a culinária mineira (pão de queijo obrigatório!) e sinta o pulsar da história. Ideal para quem busca cultura sem pressa.

Maio: Dia do Trabalho (1º de maio, sexta-feira – 3 dias)

Monte Verde(1.555m)- Situada em Minas Gerais, com cerca de 4.200 habitantes, é uma pequena vila turística no alto da Serra da Mantiqueira, conhecida pelas paisagens naturais e pelo clima frio. A economia se baseia no turismo, com a presença de pousadas, restaurantes e lojas de souvenirs. Flickr/Rosanetur

Trabalhadores, uni-vos... para descansar! Sexta-feira feriado significa fim de semana prolongado. Sugestão: Suba para Campos do Jordão, em São Paulo, ou Monte Vede, em Minas Gerais, onde o ar fresco das montanhas e a arquitetura suíça desses destinos inspiram um "inverno antecipado". Participe de festivais locais, deguste fondues e trilhe por parques – perfeito para recarregar as baterias antes do frio de verdade chegar.







Junho: Corpus Christi (4 de junho, quinta-feira – 4 dias)

Um feriado religioso que pinta as ruas de arte efêmera. Emende a sexta para quatro dias de paz. Sugestão: Vá para cidades como Paraty, no Rio de Janeiro, onde tapetes de flores e serragem enfeitam o centro histórico. Combine com passeios de barco pela baía, explorando ilhas e cachoeiras. Ou opte por São João del-Rei, para uma celebração em meio a arquitetura colonial icônica.





Setembro: Independência do Brasil – Grito de Liberdade (7 de setembro, segunda-feira – 3 dias)

Em outro projeto, também no Centro-Oeste, uma parte do Mato Grosso e outra do Mato Grosso do Sul seriam desmembradas para a formação do estado do Pantanal. Filipefrazao wikimedia commons

Segunda-feira feriado? Perfeito para um fim de semana patriótico estendido. Sugestão: Brasília, o coração político, com desfiles cívicos e visitas ao Congresso. Para amantes da natureza, o Pantanal mato-grossense oferece safáris fotográficos, avistando jacarés e aves em um grito de independência ecológico.

Outubro: Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro, segunda-feira – 3 dias)

Um dos lugares sagrados no santuário de Aparecida é a sala das velas. Local de agradecimentos dos peregrinos por graças alcançadas Carlos Altman/EM/D.A PRESS

Padroeira do Brasil em uma segunda: três dias para gratidão e exploração. Sugestão: Peregrine até Aparecida, em São Paulo, para a basílica imponente e missas emocionantes. Estique para o Vale do Paraíba, com vinícolas e trilhas, misturando fé e vinhos brasileiros.

Novembro: Finados (2 de novembro, segunda-feira – 3 dias)

As igrejas barrocas do Pelourinho são particularmente impressionantes, com seus interiores decorados com ouro e madeira. Lalaisca/Wikimedia Commons

Um momento reflexivo, prolongado para homenagens tranquilas. Sugestão: Salvador, Bahia, onde a Igreja do Bonfim mistura sincretismo religioso com fitinhas coloridas. Caminhe pelo Pelourinho, prove acarajé e reflita à beira do mar – uma jornada de alma e sabores.

Novembro: Consciência Negra (20 de novembro, sexta-feira – 3 dias)

Dona Nair é a responsável por manter viva a história de luta e fé do Quilombo dos Marinhos Carlos Altman/EM

Sexta-feira para conscientização e orgulho. Sugestão: Quilombos em Brumadinho, em Minas Gerais, para vivenciar danças, culinária e histórias de resistência. É uma viagem transformadora, honrando heranças africanas com ritmos de tambor.

Dezembro: Natal (25 de dezembro, sexta-feira – 4 dias)

Para quem tem problema de visão, o brilho e as luzes piscantes comuns no Natal podem gerar desconforto ocular Reprodução/Redes Sociais

Fim de ano com feriado na sexta: quatro dias de brilho. Sugestão: Gramado, novamente, com seu Natal Luz encantado – ruas iluminadas, shows e neve artificial. Para praias, Florianópolis oferece ceias à beira-mar, misturando tradição e sol.

Dezembro: Réveillon 2027 – (31 de dezembro, quinta-feira – 4 dias)

Embora tecnicamente transição para 2027, é o gran finale de 2026. Sugestão: Fortaleza, Ceará, com festas na Praia de Iracema e fogos espetaculares. Dance forró, coma frutos do mar e planeje resoluções sob estrelas nordestinas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





