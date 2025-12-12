O ano que vai parar o Brasil: quais serão os feriados de 2026
Ano terá apenas um feriado no domingo; planeje suas viagens e folgas com a lista completa de datas para o descanso e comece a sonhar
O ano de 2026 terá um calendário generoso para aqueles que gostam de aproveitar os feriados para descansar ou viajar. O período contará com sete feriados prolongados, e apenas uma data comemorativa nacional cairá em um domingo.
A configuração das datas permite emendar folgas com o fim de semana com bastante frequência. Três feriados caem na sexta-feira e outros três na segunda-feira, garantindo três dias de descanso. Além disso, o Carnaval, como de costume, cria uma folga de quatro dias.
Vale lembrar que datas como Carnaval e Corpus Christi são consideradas ponto facultativo na maior parte do país. No entanto, acordos coletivos e legislações municipais ou estaduais podem transformá-los em feriados oficiais, como acontece no Rio de Janeiro.
Calendário dos feriados nacionais de 2026
-
1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal
-
16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
-
17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
-
3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
-
21 de abril (terça-feira): Tiradentes
-
1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho
-
4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
-
7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
-
12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida
-
2 de novembro (segunda-feira): Finados
-
15 de novembro (domingo): Proclamação da República
-
20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
-
25 de dezembro (sexta-feira): Natal
As melhores datas para emendar
Além dos feriados que caem em segundas ou sextas-feiras, outras datas são perfeitas para quem pode negociar uma "ponte". A Confraternização Universal (1º de janeiro) e Corpus Christi (4 de junho) acontecem em quintas-feiras, abrindo a chance de um descanso de quatro dias.
O feriado de Tiradentes, em 21 de abril, será em uma terça-feira, o que também pode render uma folga prolongada. Com essa programação, os brasileiros terão múltiplas oportunidades para organizar o tempo e aproveitar os dias de descanso ao longo do ano.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria