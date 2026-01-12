Recorde no turismo: Brasil recebe 9,2 milhões de visitantes internacionais

Brasil registrou um marco histórico no turismo internacional em 2025, com 9.287.196 visitantes estrangeiros, número que superou em 37,1% o recorde anterior de 6,7 milhões alcançado em 2024. O desempenho não apenas consolidou o país como destino global estratégico, mas também ultrapassou em 34,6% a meta do Plano Nacional de Turismo (6,9 milhões previstos para o ano). Dezembro fechou com 896.488 chegadas, 11% a mais que no mesmo mês de 2024, posicionando-se como o quarto melhor mês do ano.

Os aeroportos de São Paulo lideraram como principal porta de entrada (2,75 milhões de turistas), seguidos pelo Rio de Janeiro (2,19 milhões) e Rio Grande do Sul (1,53 milhões). A Argentina manteve-se como maior emissor de visitantes (3,38 milhões), com destaque também para Chile (801,9 mil), Estados Unidos (759,6 mil) e países europeus, que somaram 1,27 milhões de viajantes.

Plano Nacional de Turismo

Gustavo Feliciano, ministro do Turismo, atribuiu o sucesso à parceria entre governo e setor privado, enfatizando a promoção da diversidade cultural e hospitalidade brasileira: “Alcançar esse recorde só foi possível graças a uma parceria sólida e consistente entre Ministério do Turismo, Embratur e o trade turísrico. Trabalhamos de forma estratégica para mostrar ao mundo a diversidade, a cultura brasileira, a hospitalidade e o potencial do Brasil como um dos grandes destinos turísticos globais", afirmou.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, destacou o turismo como motor econômico, gerador de empregos e renda. O resultado reforça a estratégia de conectividade internacional e projeta crescimento contínuo, alinhado às diretrizes do Plano Nacional de Turismo para os próximos anos. O resultado consolidou dezembro como o quarto melhor mês do ano em volume de chegadas internacionais, atrás apenas de janeiro, fevereiro e março.

“Superamos todas as expectativas e fizemos de 2025 o maior ano da história do turismo internacional no Brasil. Levamos ao mundo a marca da nossa autenticidade, da nossa diversidade, o soft power brasileiro que tanto tem encantado o planeta. Esse resultado também é reflexo de uma estratégia inovadora que deu muito certo para ampliar nossa conectividade. Foi um ano de recordes, que se traduziram em novas oportunidades para o povo, empreendedores se desenvolvendo, emprego e renda sendo gerados em nosso país a partir desse motor econômico que é o turismo”, comemora o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.