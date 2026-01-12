Assine
MARCO HISTÓRICO

Recorde no turismo: Brasil recebe 9,2 milhões de visitantes internacionais

Houve um crescimento de 37,1% em relação a 2024, ano recorde até então, com cerca de 6,7 milhões de visitantes extrangeiros

Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
12/01/2026 14:15 - atualizado em 12/01/2026 14:16

Rio de Janeiro registrou recorde de turistas estrangeiros nas festas de fim de ano
Com praias lotadas, Rio de Janeiro registrou recorde de turistas estrangeiros nas festas de fim de ano crédito: TERCIO TEIXEIRA/AFP

Brasil registrou um marco histórico no turismo internacional em 2025, com 9.287.196 visitantes estrangeiros, número que superou em 37,1% o recorde anterior de 6,7 milhões alcançado em 2024. O desempenho não apenas consolidou o país como destino global estratégico, mas também ultrapassou em 34,6% a meta do Plano Nacional de Turismo (6,9 milhões previstos para o ano). Dezembro fechou com 896.488 chegadas, 11% a mais que no mesmo mês de 2024, posicionando-se como o quarto melhor mês do ano.

Os aeroportos de São Paulo lideraram como principal porta de entrada (2,75 milhões de turistas), seguidos pelo Rio de Janeiro (2,19 milhões) e Rio Grande do Sul (1,53 milhões). A Argentina manteve-se como maior emissor de visitantes (3,38 milhões), com destaque também para Chile (801,9 mil), Estados Unidos (759,6 mil) e países europeus, que somaram 1,27 milhões de viajantes.

Plano Nacional de Turismo

Gustavo Feliciano, ministro do Turismo, atribuiu o sucesso à parceria entre governo e setor privado, enfatizando a promoção da diversidade cultural e hospitalidade brasileira: “Alcançar esse recorde só foi possível graças a uma parceria sólida e consistente entre Ministério do Turismo, Embratur e o trade turísrico. Trabalhamos de forma estratégica para mostrar ao mundo a diversidade, a cultura brasileira, a hospitalidade e o potencial do Brasil como um dos grandes destinos turísticos globais", afirmou.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, destacou o turismo como motor econômico, gerador de empregos e renda. O resultado reforça a estratégia de conectividade internacional e projeta crescimento contínuo, alinhado às diretrizes do Plano Nacional de Turismo para os próximos anos. O resultado consolidou dezembro como o quarto melhor mês do ano em volume de chegadas internacionais, atrás apenas de janeiro, fevereiro e março.

“Superamos todas as expectativas e fizemos de 2025 o maior ano da história do turismo internacional no Brasil. Levamos ao mundo a marca da nossa autenticidade, da nossa diversidade, o soft power brasileiro que tanto tem encantado o planeta. Esse resultado também é reflexo de uma estratégia inovadora que deu muito certo para ampliar nossa conectividade. Foi um ano de recordes, que se traduziram em novas oportunidades para o povo, empreendedores se desenvolvendo, emprego e renda sendo gerados em nosso país a partir desse motor econômico que é o turismo”, comemora o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

