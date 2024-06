Em um mundo lotado de influenciadores, o que faz um deles se destacar? Para a mineira Carla Balta, o que funcionou é se aproximar de seu público e ter um sotaque super carismático. A jovem, que mora em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, tem mais de 300 mil seguidores e 11 milhões de curtidas. Seus vídeos de maior sucesso são os da “Paty da classe média”, em que ela dá dicas de moda e beleza com preço acessível e disponíveis no interior, se diferenciando de outros nomes do nicho, focados no mercado de luxo e em grandes centros.





Carla nasceu em Campanha, no Sul de Minas, cidade de 16,7 mil habitantes. Ela se formou em jornalismo em São Paulo, mas, depois de atuar um tempo na área, voltou para Minas, acompanhando seu marido. Apaixonada por moda, ela criou sua própria marca, mas, hoje, se define como produtora de conteúdo e influenciadora digital. Quando começou a gravar conteúdos para as redes sociais, em 2021, Carla não tinha pretensão de viver da internet.





“Eu quase não tinha seguidora, era na brincadeira mesmo, para zoar com as minhas amigas. Nada de mais, totalmente sem pretensão. E aí um ou outro vídeo começou a viralizar, os meus números de seguidores foram aumentando eu falei ‘Uai, gente. Acho que tá acontecendo alguma coisa’. E aí em 2023, eu falei ‘já que tá dando certo, porque não tentar?”, contou ao Estado de Minas.





Foi no início de 2023 que ela começou a levar a brincadeira a sério, publicando vídeos todos os dias. E deu certo. “É algo que eu tenho muita facilidade. Eu sou muito criativa. Eu penso muito rápido nos conteúdos, tudo é um gatilho para um conteúdo legal, juntou, o útil ao agradável”, garantiu.





Seu bordão, a Patricinha (ou Paty) da classe média, foi o que fez que Carla viralizasse na web. Mas tudo isso surgiu naturalmente. “Eu falo de coisas que eu vivo, da minha realidade, e eu acho que muitas meninas mais ou menos da minha idade se associam à minha realidade. Então, rola essa conexão. Eu brinco que eu sou uma patricinha da classe média, porque eu sou uma menina vaidosa. Eu gosto muito de me arrumar, mas eu não sou rica. Não tenho dinheiro para comprar bolsa de luxo, para usar marcas caríssimas, fazer viagens e viagens para Europa, coisas que a patricinha tradicional teria para fazer”, explicou.





Além da realidade financeira, Carla acredita que mostrar sua realidade como moradora do interior de Minas é outro motivo para seus seguidores se identificarem. Para ela, muitas influenciadoras tentam apagar seus sotaques e passar uma imagem de quem vive em locais como São Paulo e Rio de Janeiro. “Eu nunca deixei de ser quem eu sou, eu tenho sotaque, eu sou do interior e eu gravo meus vídeos falando assim”, destacou.





E é aí que entra um tom de humor no conteúdo da influenciadora. Porque quem olha sua imagem, toda arrumadinha, não imagina que ela tenha aquela simplicidade e sotaque. “Rola aquela quebra de expectativa, eu já fiz uns vídeos nessa pegada associando uma coisa à outra, mas eu nunca usei o meu sotaque como uma ferramenta para me posicionar na internet no sentido de forçar aqui um sotaque. Eu simplesmente falo do jeito que eu sou”, apontou





O sucesso do sotaque fez que Minas Gerais virasse tema de alguns vídeos e fosse assunto recorrente nos stories. A jornalista de formação aponta que trazer a cultura do estado é um diferencial para sua área de atuação. “A gente tem poucos criadores de conteúdo que trazem a temática de Minas Gerais como pauta central e os poucos que lidam com essa temática estão todos no nicho do humor. No meu nicho, que é moda, beleza e comportamento feminino, simplesmente não existe criadora de conteúdo”, analisou.





A ideia é que as influenciadoras que falam sobre moda tenham um lifestyle muito específico, que por vezes não combina com o dia a dia no interior. Por isso, mostrar sua realidade foi essencial. E é justamente essa dica que ela dá para quem quer começar a criar conteúdo na internet. Para ela, os seguidores buscam amigos virtuais, sem o distanciamento de fã e ídolo. “O fato de eu transmitir a minha vida, sendo quem eu sou e batendo no peito morrendo de orgulho para falar que eu sou orgulhosamente mineira, só aproxima do que as pessoas buscam na internet hoje”, aconselhou.