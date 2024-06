A influenciadora Patricia Ramos usou seu perfil nessa quarta-feira (5/6) para criticar os criadores de conteúdos que divulgam jogos de azar. A apresentadora contou que recebeu proposta milionária para produzir esse tipo de conteúdo, mas negou a quantia por não concordar com a prática e lembrou o sofrimento de pessoas viciadas em jogo.





"Me ofereceram três milhões para um contrato de um ano para enganar vocês aí. Três milhões para fazer vocês se endividarem, para fazer vocês acreditarem que vão botar x e vão tirar Y, 100 vezes mais, de dentro de uma plataforma. Para fazer vocês venderem os móveis de casa, venderem a roupa do corpo para quitar dívida de jogo", disse.



Segundo ela, enquanto criadora de conteúdo, é seu dever prezar pelo modo como influencia as pessoas, buscando algo bom, construtivo e para somar na vida de seus seguidores. “Não essa porcaria", observou. Em seguida, Patricia contou como o vício em jogos impactou sua família.







"Eu já vi caso dentro da minha família do quanto essa porcaria de jogos de azar destroem a vida de alguém. Meu tio era viciado em jogo do bicho, e eu sei o quanto isso destrói a vida de um ser humano", afirmou. Ela ainda lembrou que o ex-marido, Diogo Vitório, também perdeu dinheiro com jogos. A influenciadora anunciou, em outubro do ano passado, que foi agredida e roubada por ele.







"Dentro da minha casa mesmo, uma pessoa que eu confiava, que dormia e acordava comigo todos os dias, desviando mais de 200 mil reais na minha conta bancária para apostar nessa porcaria", disse, sem citar nomes.



"O que eu fico p da vida é que esses influenciadores que fazem essa parada dos joguinhos, ostentam uma vida de luxo. Uma vida extremamente cara, compram mansão, carro, bolsa de marca, só coisa de luxo, e bota lá: 'Foi Deus que me deu', 'Confia no processo', 'Tenha fé que um dia você vai chegar'. Gente, não vai, não vai, entendeu? A gente tá falando aqui de um dinheiro que as pessoas estão perdendo para eles ganharem", detonou.



"O que o influenciador tá recebendo para divulgar joguinho para você, você nunca vai receber numa aposta. Nunca, entenda que os três, quatro, cinco milhões que o influenciador tá ganhando para divulgar uma plataforma não vai voltar para você, colocando 10, 20 reais, não", encerrou.