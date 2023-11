Apresentadora Patrícia Ramos acusa ex-marido de violência doméstica

438

Diogo Vitorio e Patricia Ramos anunciaram a separação em maio (foto: Instagram / Patricia Ramos)

A apresentadora Patrícia Ramos divulgou nesta terça-feira (31/10) que prestou queixa contra o ex-marido, Diogo Vitório, pelos crimes de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking).

Segundo comunicado dos advogados da influenciadora, ela também solicitou às autoridades policiais uma medida protetiva para que Diogo não se aproxime dela nem de seus familiares. Os advogados justificaram o pedido alegando “risco iminente”. Também foram apresentadas provas.

Patrícia obteve, ainda na noite de segunda, a medida protetiva, concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela falou mais sobre o caso. “Ninguém sabe o que a vítima passa dentro de casa. Elza Soares, sempre muito à frente do tempo, já deixou avisado: ‘Vai se arrepender de levantar a mão pra mim’”, publicou no X.





"Mas vcs viviam sorrindo nas redes, pareciam tão felizes"

Como eu disse no texto sobre o caso da Sara Mariano; NINGUÉM sabe o q a vítima passa dentro de casa.



Elza Soares sempre muito à frente do tempo, já deixou avisado... "ce vai se arrepender de levantar a mão pra mim." %u2014 Paty (@eupatriciaramos) October 31, 2023

Diogo se pronunciou por meio de um story nas redes sociais, dizendo que "todos os detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno". O texto ainda diz que o empresário está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. “Seguimos confiando na justiça e temos certeza que a verdade logo aparecerá”, finalizou.

A apresentadora e o empresário anunciaram o fim do casamento em maio de 2023, após cinco anos de relacionamento. Na época, eles fizeram um post compartilhado nas redes sociais, no qual agradeciam o tempo juntos. “Faz cinco anos que vocês acompanham nossa rotina. Mas hoje, em respeito aos amigos, fãs e familiares, anunciamos o fim da relação conjugal, marcada por muita cumplicidade, alegria e momentos incríveis."

A publicação ainda negava que a separação tivesse sido turbulenta. "Nem todos os finais são tristes, às vezes eles são necessários, não marcando o fim do amor, mas o início de novos ciclos. Agradecemos o carinho de todos", dizia o texto.