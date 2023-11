Vídeo: Homem se esconde da chuva dentro de cone de trânsito e fica entalado

438

%uD83D%uDEA8VEJA: Homem fica preso dentro de cone e é salvo por policiais em São Paulo. pic.twitter.com/zm36K5oTDU %u2014 DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 31, 2023

Um jovem foi salvo por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), após ficar preso em um cone de trânsito, na capital paulista. O momento aconteceu na madrugada desta terça-feira (31/10) e foi divulgado nas redes sociais.

Os agentes tentavam organizar a sinalização de trânsito em uma avenida na zona norte da cidade. Mas, ao tentar mudar um dos cones de lugar, perceberam um peso muito acima do normal. Foi então que descobriram que havia um homem dentro do objeto.

Veja também: PRF e Força Nacional farão policiamento no RJ durante final de semana de Libertadores e Enem

O rapaz, que não foi identificado, logo informou que estava entalado. "Vou tirar você", avisa um dos agentes de trânsito, após tombar a sinalização e ver o homem espremido. "Tenta tirar o pé", aconselha.

Homem tentou se esconder da chuva, mas acabou preso (foto: Reprodução / X)

O jovem até tenta se mexer, mas não consegue. O agente, então, pergunta se deveria chamar os bombeiros. Sem resposta, ele coloca as luvas de proteção e tenta puxar as pernas do homem. "Agora levanta o cone, que ele desce", avisa o outro agente que acompanha a cena, para o colega.

O agente prontamente obedece e, após colocar o cone na vertical, puxa-o para cima, libertando o homem, que agora está sentado no asfalto. O rapaz contou que ele entrou na sinalização para tentar se esconder da chuva forma, mas não conseguiu sair sozinho. Ele não soube informar quanto tempo passou preso.

Segundo reportagem do portal UOL, o homem não se feriu e se se recusou a ser levado para uma unidade de saúde.