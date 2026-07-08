Termômetros despencam e 37 cidades de Minas estão sob alerta de geada

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A madrugada desta quinta-feira (9/7) promete ser de frio intenso em parte de Minas Gerais. Trinta e sete cidades do estado estão sob alerta para geada, com previsão de temperaturas chegando a alcançar a marca de 3°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido entre 0h e 7h para municípios das regiões Sul e Sudoeste de Minas. O órgão reforça que a mudança no tempo representa leve risco de perda de plantações.

Para reduzir os impactos do frio, a Defesa Civil orienta que a população mantenha a hidratação, evite banhos com água muito quente, utilize hidratante quando necessário e use roupas adequadas durante a prática de exercícios físicos.

O órgão também recomenda manter janelas abertas em ambientes fechados e com aglomeração para melhorar a circulação do ar e ajudar a reduzir a propagação de doenças típicas desta época do ano. Em caso de problemas respiratórios, a orientação é procurar um especialista.

Ao todo, 56 municípios estão sob o alerta de geada. Além das 37 cidades mineiras, o aviso também abrange municípios dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

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Confira os municípios de Minas sob alerta:

Alagoa

Bocaina de Minas

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Camanducaia

Cambuí

Conceição dos Ouros

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Estiva

Extrema

Gonçalves

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Maria da Fé

Marmelópolis

Munhoz

Paraisópolis

Passa Quatro

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Pouso Alto

Santa Rita do Sapucaí

São José do Alegre

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Toledo

Virgínia

Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos