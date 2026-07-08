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Termômetros despencam e 37 cidades de Minas estão sob alerta de geada

Segundo o Inmet, o aviso é válido entre 0h e 7h para municípios das regiões Sul e Sudoeste do estado. A temperatura mínima pode chegar a 3ºC

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
08/07/2026 12:34

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Frio na Praça Sete, no centro de BH. Na foto, pessoas usam agasalho para se proteger do frio
Frio na Praça Sete, no Centro de BH. crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press.

A madrugada desta quinta-feira (9/7) promete ser de frio intenso em parte de Minas Gerais. Trinta e sete cidades do estado estão sob alerta para geada, com previsão de temperaturas chegando a alcançar a marca de 3°C.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido entre 0h e 7h para municípios das regiões Sul e Sudoeste de Minas. O órgão reforça que a mudança no tempo representa leve risco de perda de plantações.

Para reduzir os impactos do frio, a Defesa Civil orienta que a população mantenha a hidratação, evite banhos com água muito quente, utilize hidratante quando necessário e use roupas adequadas durante a prática de exercícios físicos.

O órgão também recomenda manter janelas abertas em ambientes fechados e com aglomeração para melhorar a circulação do ar e ajudar a reduzir a propagação de doenças típicas desta época do ano. Em caso de problemas respiratórios, a orientação é procurar um especialista.

Ao todo, 56 municípios estão sob o alerta de geada. Além das 37 cidades mineiras, o aviso também abrange municípios dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

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Confira os municípios de Minas sob alerta:

  • Alagoa
  • Bocaina de Minas
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cachoeira de Minas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Conceição dos Ouros
  • Consolação
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Delfim Moreira
  • Dom Viçoso
  • Estiva
  • Extrema
  • Gonçalves
  • Itajubá
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Munhoz
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Pedralva
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pouso Alto
  • Santa Rita do Sapucaí
  • São José do Alegre
  • São Sebastião do Rio Verde
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Toledo
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

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