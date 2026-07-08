Termômetros despencam e 37 cidades de Minas estão sob alerta de geada
Segundo o Inmet, o aviso é válido entre 0h e 7h para municípios das regiões Sul e Sudoeste do estado. A temperatura mínima pode chegar a 3ºC
compartilheSIGA
A madrugada desta quinta-feira (9/7) promete ser de frio intenso em parte de Minas Gerais. Trinta e sete cidades do estado estão sob alerta para geada, com previsão de temperaturas chegando a alcançar a marca de 3°C.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido entre 0h e 7h para municípios das regiões Sul e Sudoeste de Minas. O órgão reforça que a mudança no tempo representa leve risco de perda de plantações.
Para reduzir os impactos do frio, a Defesa Civil orienta que a população mantenha a hidratação, evite banhos com água muito quente, utilize hidratante quando necessário e use roupas adequadas durante a prática de exercícios físicos.
O órgão também recomenda manter janelas abertas em ambientes fechados e com aglomeração para melhorar a circulação do ar e ajudar a reduzir a propagação de doenças típicas desta época do ano. Em caso de problemas respiratórios, a orientação é procurar um especialista.
Ao todo, 56 municípios estão sob o alerta de geada. Além das 37 cidades mineiras, o aviso também abrange municípios dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Confira os municípios de Minas sob alerta:
- Alagoa
- Bocaina de Minas
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cachoeira de Minas
- Camanducaia
- Cambuí
- Conceição dos Ouros
- Consolação
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Delfim Moreira
- Dom Viçoso
- Estiva
- Extrema
- Gonçalves
- Itajubá
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Munhoz
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Pedralva
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pouso Alto
- Santa Rita do Sapucaí
- São José do Alegre
- São Sebastião do Rio Verde
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Toledo
- Virgínia
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos