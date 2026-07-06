Hidratação no inverno: por que o risco de desidratação aumenta no frio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a chegada do inverno, a sensação de sede diminui, mas o organismo continua a perder líquidos. Essa combinação aumenta o risco de uma desidratação silenciosa, que pode causar cansaço, dores de cabeça, tontura e até favorecer problemas renais.

A nutricionista esportiva e funcional Alice Paiva, parceira da Lynv, explica que crianças e idosos merecem atenção especial. Os pequenos costumam não interromper as brincadeiras para beber líquidos, enquanto pessoas com mais de 60 anos apresentam uma redução natural na percepção da sede, segundo o Ministério da Saúde.

Leia Mais

Gestantes, praticantes de atividade física e pessoas com doenças crônicas também precisam manter uma rotina de hidratação regular, independentemente da estação do ano.

Como complementar a hidratação

Além da água, bebidas naturais podem ajudar a variar o consumo de líquidos. A água de coco é uma opção por conter eletrólitos como potássio, magnésio e sódio, que auxiliam no equilíbrio hídrico do corpo. A bebida não substitui a água, mas pode complementar a hidratação diária.

A busca por bebidas com mais funcionalidade e ingredientes simples tem crescido. Bianca Coimbra, fundadora da Lynv, comenta que a água de coco deixou de ser uma escolha sazonal e passou a fazer parte da rotina de quem busca bem-estar o ano todo.

5 dicas para se manter hidratado no frio

Não espere a sede aparecer: mantenha uma rotina para consumir líquidos ao longo do dia.

Varie as fontes de líquidos: água de coco e outras bebidas naturais podem complementar a ingestão de água e eletrólitos.

Atenção a crianças e idosos: esses grupos costumam perceber menos a necessidade de se hidratar.

Inclua alimentos ricos em água: frutas, verduras e legumes também contribuem para a hidratação.

Fique atento aos sinais do corpo: boca seca, urina escura, cansaço e dor de cabeça podem indicar desidratação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.