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Vai uma água de coco aí? Mitos e verdades sobre a bebida

Nutricionista explica benefícios para hidratação e reposição de minerais e esclarece dúvidas sobre o consumo

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Repórter
18/03/2026 07:15 - atualizado em 18/03/2026 07:15

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<p>Não são só os alimentos sólidos que são ricos em potássio. Um líquido essencial para repor energia e presença desse nutriente no organismo é a água de coco. Ela tem 250 mg de potássio em 100 ml de líquido, assim como apenas 19 calorias.</p>
Segundo a nutricionista, a água de coco também costuma ser bem tolerada pelo organismo e apresenta baixo teor calórico quando comparada a refrigerantes e bebidas açucaradas crédito: Flickr El Tercer Brazo

Com a chegada das mudanças de temperatura, cresce a busca por alternativas naturais para manter a hidratação e o equilíbrio do organismo. Nesse contexto, a água de coco volta ao centro das atenções, movimento que também aparece no comportamento de compra. Um estudo recente da Neogrid, baseado na análise de mais de 1 bilhão de notas fiscais, mostra que itens associados ao calor e ao bem-estar ganharam espaço nos carrinhos no início de 2026. No segmento de bebidas, a água de coco registrou crescimento de 30,5% na incidência de compra e alta de 8% nas vendas, indicando maior presença nas escolhas do consumidor.

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Segundo a nutricionista esportiva e funcional Alice Paiva, parceira da Lynv, água de coco 100% integral, a bebida pode ser uma aliada importante na rotina, especialmente em períodos de maior calor ou variação climática. “A bebida contém eletrólitos como potássio, magnésio e sódio, que ajudam a manter o equilíbrio hídrico do corpo e auxiliam na reposição de líquidos e minerais.” A especialista acrescenta que a água de coco também costuma ser bem tolerada pelo organismo e apresenta baixo teor calórico quando comparada a refrigerantes e bebidas açucaradas.

O avanço do interesse por bebidas naturais também tem impulsionado marcas que apostam em composições mais simples. Para Bianca Coimbra, fundadora e CEO da marca, a tendência reflete uma mudança mais ampla no comportamento do consumidor. “Hoje as pessoas estão mais atentas ao que consomem e buscam produtos com rótulos curtos e ingredientes que reconhecem. No caso da água de coco, quanto mais próximo do natural, maior tende a ser a percepção de qualidade e de benefício para o dia a dia”, afirma.

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Entre as dúvidas mais comuns, a nutricionista esclarece alguns pontos:

  • Água de coco substitui água?

Parcialmente verdade. A água continua sendo a principal fonte de hidratação, mas a água de coco pode complementar a ingestão de líquidos, especialmente em situações de calor ou atividade física.

  • É indicada para quem pratica exercícios?

Verdade. Por conter eletrólitos naturais, pode ajudar na reposição de minerais perdidos durante o esforço físico.

  • Pode ser consumida todos os dias?

Verdade. Quando inserida em uma alimentação equilibrada, pode fazer parte da rotina sem problemas.

  • Água de coco engorda?

Mito. A bebida tem baixo valor calórico, principalmente quando comparada a refrigerantes ou bebidas açucaradas.

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  • Toda água de coco industrializada é igual?

Mito. O ideal é observar o rótulo, já que algumas versões podem conter açúcares adicionados ou conservantes.

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