O baiano Roberto Pedreira, de 70 anos, viralizou nas redes sociais após avisar os funcionários do hospital onde estava internado que não bebia água, somente Coca-Cola. O recado inusitado viralizou nas redes sociais, após uma publicação do afilhado do aposentado, o estagiário de Engenharia Mecânica João Victor Paixão, de 27 anos.

E meu padrinho que o ÚNICO líquido que ele bebe há mais de 30 anos é Coca Cola. Sim, ele não bebe nenhum outro líquido que não seja Coca Cola, nem água. A imagem da direita não me deixa mentir pic.twitter.com/s8cAqn719Z — João Victor ???? (@ijoaovv) February 24, 2024

O homem estava internado com Covid-19. “Não tomo remédio líquido! Por favor, não insista! Não bebo água, só Coca Zero”, diz o recado. Roberto é diabético e tem três pontos de safena e seis stents no coração, além de já ter infartado em medicações.

“Eu não bebo água há 50 anos. Eu não gosto de água, só Coca-Cola Zero. Todos os médicos que eu vou me recomendam água, mas eu bati de frente com o meu cardiologista e o meu endocrinologista. Até meus remédios eu tomo com coca. Nada com água, nem uma gota”, contou ao portal G1.

"No hospital, queriam dar água. Eu disse que não bebo. Quiseram proibir a Coca, eu mandava comprar escondido. No fim da história, o médico dava risada, porque sabia que eu estava tomando. O próprio remédio eu tomava com Coca", completou.

O aposentado, que diz não beber água há meio século, contou que os médicos endocrinologista e cardiologista tentaram convencê-lo a aceitar tomar o líquido. Mas acabou não funcionando. Roberto toma Coca Zero desde o lançamento da bebida.

“Eu nunca tive receio. Eu digo que já estou no lucro, tenho 70 anos. Os médicos falam para eu beber água, mas eu não bebo e pronto. Se Coca matasse, eu já teria morrido. Tem 50 anos que eu não bebo água. Eu não tomo nenhuma gota de água”, diz, sem medo de adquirir problemas de saúde.

Ao G1, o afilhado diz que sempre viu o padrinho beber o refrigerante. “Ele só prefere beber refrigerante, mas ele se cuida. Vai em todos os médicos, toma todas as medicações. Só essa questão da bebida que não muda mesmo”, contou.

Apesar do que diz o aposentado, o hospital onde estava internado informou que não recebeu uma comunicação formal sobre ele não beber água e que o recado devia se tratar de uma brincadeira.