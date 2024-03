A professora Luciana de Oliveira Miranda, da Faculdade de Planaltina da Universidade de Brasília, foi mais uma vítima fatal da dengue no Distrito Federal. A docente veio a óbito aos 55 anos, em 1º de março, após complicações em decorrência da doença.

De acordo com nota de pesar publicada pela Associação dos Docentes da Universidade de Brasília — Seção Sindical do ANDES (ADUnB-S.Sind), nas redes sociais, Luciana era natural do Rio de Janeiro (RJ) e era professora da universidade desde 2011. “Luciana dava aulas sobre administração pública e cooperativismo e deixou legado para a educação”, lamenta a nota.

A missa de sétimo dia em memória de Luciana será na quinta-feira (7/3), às 18h30, na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, localizada na 308 Sul.



O boletim epidemiológico de dengue divulgado pela Secretaria de Saúde do DF traz a confirmação de 78 óbitos desde o início do ano até a segunda-feira (4/3), além de outros 84 em confirmação.