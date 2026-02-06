Água com gás hidrata igual à natural? Mitos e verdades da bebida
Confira se a versão gaseificada oferece os mesmos benefícios para a saúde e em quais situações a água natural é a mais recomendada
A dúvida é comum, e a resposta é direta: sim, a água com gás hidrata tanto quanto a natural. Ambas fornecem a hidratação essencial que o corpo precisa para funcionar corretamente. A única diferença entre elas é a adição de dióxido de carbono sob pressão, processo que cria as bolhas características da versão gaseificada, mas não altera sua capacidade de hidratar.
Para o organismo, a molécula de H2O é a mesma, independentemente da presença de gás. A absorção ocorre da mesma maneira, garantindo que as células recebam a água necessária.
Com isso, a água com gás se tornou uma alternativa popular para quem busca substituir refrigerantes e outras bebidas açucaradas, oferecendo uma experiência sensorial diferente sem abrir mão dos benefícios da hidratação.
No entanto, a popularidade da bebida também gerou uma série de dúvidas e mitos que precisam ser esclarecidos. Entender o que é verdade e o que não é ajuda a fazer escolhas mais conscientes no dia a dia.
Mitos e verdades sobre água com gás
Apesar de sua simplicidade, a água gaseificada é alvo de várias informações equivocadas. É importante separar os fatos da ficção para aproveitar a bebida sem preocupações desnecessárias.
Faz mal aos dentes? Apenas as versões com saborizantes e aditivos cítricos podem apresentar um risco maior ao esmalte dental devido à acidez. A água com gás natural, sem adição de sabores, tem um pH levemente ácido, mas seu potencial de erosão é considerado extremamente baixo e muito inferior ao de sucos e refrigerantes.
Prejudica os ossos? Não há evidências científicas que associem o consumo de água com gás à perda de densidade óssea. Essa confusão geralmente surge de estudos sobre refrigerantes do tipo cola, que contêm ácido fosfórico, um componente ausente na água com gás.
Causa inchaço? O gás presente na bebida pode, sim, causar uma sensação temporária de inchaço ou gases em algumas pessoas mais sensíveis. Por esse motivo, a água natural pode ser uma escolha melhor durante a prática de exercícios físicos intensos, quando o desconforto abdominal pode atrapalhar o desempenho.
Em situações de hidratação cotidiana, a escolha entre água natural ou com gás é uma questão de preferência pessoal. Ambas cumprem a função principal de manter o corpo hidratado e saudável.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.