5 receitas de águas saborizadas para se hidratar com mais prazer

Manter a hidratação em dia pode ser um desafio, especialmente para quem não gosta de beber água pura. As águas saborizadas surgem como uma alternativa refrescante, saudável e cheia de sabor para variar o cardápio diário. Feitas com frutas, ervas e especiarias, elas não adicionam calorias vazias e ajudam a consumir a quantidade ideal de líquidos.

O melhor de tudo é que prepará-las em casa é muito simples e permite criar combinações personalizadas. A base é sempre a mesma: água filtrada ou mineral, que pode ser com ou sem gás, e os ingredientes frescos de sua preferência. A criatividade é o limite para desenvolver suas próprias receitas.

Leia Mais

Para quem busca inspiração, separamos cinco opções deliciosas e fáceis de fazer que vão transformar seu hábito de beber água.

5 combinações para experimentar

Limão, gengibre e hortelã: um clássico imbatível que une o frescor cítrico do limão com o toque picante do gengibre e o aroma da hortelã. Essa mistura é conhecida por suas propriedades digestivas e revigorantes, ideal para começar o dia ou para consumir após as refeições.

Morango com manjericão: uma combinação surpreendente e sofisticada. A doçura do morango se equilibra perfeitamente com o sabor herbal do manjericão, criando uma bebida leve e muito aromática. Fica ótima servida bem gelada em dias quentes.

Laranja, mirtilo e alecrim: essa opção é rica em antioxidantes e tem um visual incrível. A laranja e o mirtilo liberam um sabor adocicado e levemente ácido, enquanto o alecrim adiciona uma camada de aroma que torna a experiência mais complexa e agradável.

Abacaxi e capim-cidreira: com um toque tropical, essa água saborizada é a cara do verão. O abacaxi confere doçura e acidez na medida certa, e o capim-cidreira entra com seu efeito calmante e um perfume que lembra chás gelados.

Pepino, limão e hortelã: muito popular em spas, essa mistura é sinônimo de refrescância. O pepino tem um sabor sutil que hidrata profundamente, enquanto o limão e a hortelã garantem uma finalização vibrante e energizante.

Como preparar sua água saborizada

O preparo é praticamente o mesmo para todas as receitas. O segredo está em deixar os ingredientes em infusão por tempo suficiente para que a água absorva os sabores e aromas. Siga estes passos simples para um resultado perfeito.

Lave bem todos os ingredientes frescos, especialmente as frutas que serão utilizadas com casca. Fatie as frutas e o pepino em rodelas finas e amasse levemente as folhas das ervas para liberar seus óleos essenciais. Coloque todos os ingredientes em uma jarra de vidro grande e complete com água filtrada gelada. Misture suavemente com uma colher e leve à geladeira. Deixe a bebida descansar por pelo menos duas horas antes de servir. Para um sabor mais intenso, o ideal é deixar de um dia para o outro. A bebida pode ser armazenada na geladeira por até 24 horas. Após esse período, descarte o que sobrou e prepare uma nova mistura para garantir o frescor e a segurança dos ingredientes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.