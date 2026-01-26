Estamos vivendo um verão com altos e baixos. Semanas de altas temperaturas e semanas “invernadas” com chuvas constantes e um clima mais frio. Uma bebida que é excelente para estes dois tipos de clima é a água de coco, que é ótima opção para reidratação e não deve ser descartada em climas mais frios, quando a desidratação pode nos surpreender.



E você pode questionar sobre desidratação no frio. Acontece com mais frequência do que imaginamos, porque bebemos menos água no inverno e nos dias mais frios, e isso torna a desidratação mais difícil de perceber. O ar seco retém menos umidade e contribui para a perda de líquidos, já que o ar ao nosso redor altera nossos níveis de líquidos no corpo, para nos manter aquecidos. A cada respiração, perdemos líquidos. Além disso, roupas quentes podem causar transpiração que nem percebemos.



A água de coco é um dos melhores hidratantes naturais. Estudos mostram que ela pode reidratar de forma eficaz após o exercício e pode até ter o mesmo desempenho que algumas bebidas esportivas comerciais, sem os aditivos artificiais. Um estudo que comparou água de coco, uma bebida esportiva e água engarrafada descobriu que tanto a água de coco quanto a bebida esportiva eram superiores à água para retenção de líquidos.



O segredo da água de coco está nos eletrólitos. Ela contém naturalmente potássio, magnésio e pequenas quantidades de sódio, minerais que ajudam a manter o equilíbrio de líquidos, a função muscular e a promover a saúde do coração.



Em pessoas saudáveis, o potássio presente na água de coco pode ajudar a neutralizar o sódio e melhorar a pressão arterial. O magnésio presente na água de coco melhora as contrações musculares e ajuda a prevenir cãibras e fadiga. Fique atento aos sinais de desidratação: sede extrema, urinar com pouca frequência, urina escura, exaustão, tontura, confusão ou pele que não volta ao normal imediatamente após ser beliscada.



Suor intenso – especialmente no calor ou na umidade, após muita movimentação, ao usar várias camadas de roupa ao ar livre ou após exercícios prolongados – pode ser um sinal de que é preciso repor os eletrólitos perdidos com água de coco. Outro indício de que você pode se beneficiar da água de coco é qualquer mal-estar, principalmente diarreia.



A água de coco contém de 6 a 8 gramas de açúcar natural por xícara, no entanto, especialistas destacam que essa quantidade é muito menor do que a encontrada em refrigerantes ou sucos, e que o açúcar atua em conjunto com fibras e minerais, e não causa picos drásticos de glicose no sangue.

