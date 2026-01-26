Assine
overlay
Início Anna Marina
Anna Marina
Anna Marina
ANNA MARINA

Bebida eletrolítica da natureza: por que a água de coco é tão hidratante?

Água de coco é ótima opção para reidratação e não deve ser descartada no verão e nem em dias mais frios, quando a desidratação pode nos surpreender

Publicidade

Mais lidas

Anna Marina
Anna Marina
Colunista
26/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Estudos mostram que a água de coco pode reidratar de forma eficaz após o exercício e pode até ter o mesmo desempenho que algumas bebidas esportivas - (crédito: Gadini/Pixabay )
Estudos mostram que a água de coco pode reidratar de forma eficaz após o exercício e pode até ter o mesmo desempenho que algumas bebidas esportivas crédito: Gadini/Pixabay

Estamos vivendo um verão com altos e baixos. Semanas de altas temperaturas e semanas “invernadas” com chuvas constantes e um clima mais frio. Uma bebida que é excelente para estes dois tipos de clima é a água de coco, que é ótima opção para reidratação e não deve ser descartada em climas mais frios, quando a desidratação pode nos surpreender.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


E você pode questionar sobre desidratação no frio. Acontece com mais frequência do que imaginamos, porque bebemos menos água no inverno e nos dias mais frios, e isso torna a desidratação mais difícil de perceber. O ar seco retém menos umidade e contribui para a perda de líquidos, já que o ar ao nosso redor altera nossos níveis de líquidos no corpo, para nos manter aquecidos. A cada respiração, perdemos líquidos. Além disso, roupas quentes podem causar transpiração que nem percebemos.

Leia Mais


A água de coco é um dos melhores hidratantes naturais. Estudos mostram que ela pode reidratar de forma eficaz após o exercício e pode até ter o mesmo desempenho que algumas bebidas esportivas comerciais, sem os aditivos artificiais. Um estudo que comparou água de coco, uma bebida esportiva e água engarrafada descobriu que tanto a água de coco quanto a bebida esportiva eram superiores à água para retenção de líquidos.


O segredo da água de coco está nos eletrólitos. Ela contém naturalmente potássio, magnésio e pequenas quantidades de sódio, minerais que ajudam a manter o equilíbrio de líquidos, a função muscular e a promover a saúde do coração.

* Obras de Niemeyer serão expostas na China a partir de setembro


Em pessoas saudáveis, o potássio presente na água de coco pode ajudar a neutralizar o sódio e melhorar a pressão arterial. O magnésio presente na água de coco melhora as contrações musculares e ajuda a prevenir cãibras e fadiga. Fique atento aos sinais de desidratação: sede extrema, urinar com pouca frequência, urina escura, exaustão, tontura, confusão ou pele que não volta ao normal imediatamente após ser beliscada.


Suor intenso – especialmente no calor ou na umidade, após muita movimentação, ao usar várias camadas de roupa ao ar livre ou após exercícios prolongados – pode ser um sinal de que é preciso repor os eletrólitos perdidos com água de coco. Outro indício de que você pode se beneficiar da água de coco é qualquer mal-estar, principalmente diarreia.

* A nova edição de ‘Filandras’, de Adélia Prado


A água de coco contém de 6 a 8 gramas de açúcar natural por xícara, no entanto, especialistas destacam que essa quantidade é muito menor do que a encontrada em refrigerantes ou sucos, e que o açúcar atua em conjunto com fibras e minerais, e não causa picos drásticos de glicose no sangue.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

agua-de-coco anna-marina colunista desidratacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay