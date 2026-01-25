

O Grupo de Dança Primeiro Ato apresenta o espetáculo “Como Água”, na 51ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, dias 29 e 30 de janeiro, quinta e sexta-feira, às 20h, no Palácio das Artes. A mais recente montagem do grupo convida o público a viver uma experiência sensorial e poética, ampliando o acesso à dança contemporânea por meio de ingressos populares. Direção e produção de Suely Machado, concepção coreográfica de Marcela Rosa com colaboração de Alex Dias, Ana Carolina Vinhal, Marina de Santana, Pedro Henrique Demétrio, Tayná Barboza

Perda



O circuito da moda em BH lamentou a morte do produtor Luiz Otávio Brandão, um dos pioneiros em desfiles profissionais por aqui, além de ator e diretor de teatro. Teve a arte como herança: a casa de sua mãe, Dona Santinha, era reduto de artistas, sendo seu saudoso irmão, Ronaldo Brandão, um dos maiores críticos de cinema de Minas.



FEIRA LITERÁRIA



A Feira Literária Internacional de Tiradentes (FLITI) mudou de data. A programação oficial, inteiramente gratuita, será realizada entre os dias 6 e 10 de maio, por decisão conjunta da organização do evento e do Conselho Municipal de Turismo de Tiradentes (COMTUR). Entre os nomes já confirmados para esta edição estão Milton Hatoum, José Eduardo Agualusa, Ana Maria Machado, Ana Cláudia Arantes, Mônica Martelli, Ingrid Guimarães, Aline Rei, Braulio Bessa, Edmilson de Almeida, Flávia Peret, Jessé Andarilho, Renato Nogueira e Stefano Volp, reforçando o caráter plural e multidisciplinar da feira, que reúne literatura, artes e pensamento contemporâneo. O prazo de inscrições para o 4º Edital de Credenciamento de Autores e Artistas Independentes foi prorrogado para 11 de fevereiro, pelo Instagram oficial do evento: @flitifeiraliterariatiradentes.



Mestre da elegância



Entre os grandes nomes da moda internacional no século 20, certamente o recém-finado Valentino foi o que teve uma ligação mais afetuosa com o Brasil. Chegou a ter uma cobertura no Rio. Com o brasileiro Cacá de Souza acabou formando uma ‘familia estendida’, incluindo os filhos deste com a Sharlene Shorto, que, inclusive, estão listados como herdeiros do estilista italiano. Algo em torno de US$1,5 bilhão.

MISSA



Será amanhã, segunda-feira, dia 26, a Missa de Sétimo Dia do empresário Carlos Carneiro

Costa, às 19h30, na Paróquia Bom-Jesus do Vale, no Vale do Sereno, em Nova Lima.



Bienal de Arquitetura



Estreia em 25 de março e vai até 30 de abril a primeira edição da Bienal de Arquitetura Brasileira (BAB), que visa transformar a relação das pessoas com a arquitetura e como elas se conectam com os espaços. Idealizada por Anna Rafaela Torino e Raphael Tristão, da Archa, em sociedade com Lucas Aragão e Felipe Zullino, e sem fins lucrativos, a BAB nasce para enfrentar um desafio cultural importante: no Brasil, apenas 9% das reformas contam com o apoio de um arquiteto, segundo pesquisa Datafolha de 2022. O evento ocupará o Pavilhão das Culturas Brasileiras (PACUBRA), no Parque Ibirapuera, projeto de Oscar Niemeyer com paisagismo de Roberto Burle Marx, que receberá visitantes para experimentar a arquitetura de forma imersiva. Para desenvolver o Masterplan da BAB, houve um concurso nacional aberto a arquitetos de todas as regiões do Brasil. O vencedor foi o Estúdio Leonardo Zanatta Arquitetura, escolhido entre dezenas de propostas. O arquiteto receberá, como prêmio, uma viagem cultural à Bienal de Arquitetura de Veneza 2026, acompanhada pelos sócios do premiado escritório de arquitetura Superlimão.



Rio Open



Andre Agassi – uma das maiores lendas da história do tênis mundial – estará no Rio Open e fará a entrega do troféu ao campeão do torneio. O tenista é extremamente simpático e tem tiradas bem engraçadas. Tomara que tire a imagem desagradável de Zverev que esteve ano passado e chegou a ser vaiado tamanha antipatia que demonstrou. Andre Agassi foi número 1 do mundo por 101 semanas e campeão de oito Grand Slams. O Rio Open acontece de 14 a 22 de fevereiro, no Jockey Club do Rio de Janeiro.

Por ai...

Embora seja apenas um preview, na prática a temporada de lançamentos (em pronta-entrega no atacado) para o inverno 2026 foi antecipada para este mês. Quase 40 showrooms já mostram as novidades, cujas vendas prosseguem até abril. Tudo por conta da data ruim do Carnaval (‘quebrou’ o mês comercial) e do curto prazo de vendas no varejo, porque a Copa do Mundo forçará as liquidações antecipadas das coleções. Em ano de futebol, muitos feriados e eleições todos acabam avariados.

Em gelada temporada parisiense, o animado Milton Pedrosa aproveitou para visitar a exposição da artista indígena Cassia Borges, no museu do Quai Branly-Jacques Chirac. As obras integram a mostra “Amazônia” e foram levadas pelo galerista Ricardo Fernandes, que a representa na França. Também deu um rasante na Fundação Cartier, onde estão em exposição as cerâmicas da Dona Izabel – a mestra das bonecas do Jequitinhonha.

O caso da idosa sofrendo torturas e roubos em seu próprio apartamento em plena Savassi, uma região nobre da cidade, mostra o grau de abandono em que vivem os mais velhos. Em qualquer pais civilizado, uma equipe de apoio e visitas regulares aos seus domicílios evitariam situações como essas.

Nem tudo pode ser resolvido (apenas) por familiares.

Uma das peças-chave dos marmanjos para o carnaval é o body masculino. Isso mesmo: um maiô de elastano brilhante, destacando as pernas cabeludas e bumbuns idem de fora. Um look divertido (mas horroroso, diga-se) que os mais assanhados adoram. E já tem até oferta em sites on-line.Com precinhos módicos.

O que era algo pontual, agora virou flagelo. O aumento de furtos nas gôndolas de farmácias e supermercados na capital, nos últimos meses, foi exponencial, levando proprietários a investir pesado na vigilância. Sem contar os seguidos assaltos à mão armada, sem prisão ou punição. Nos finais de semana os “ataques” são mais frequentes. Entram, pegam o que querem e saem, e os funcionários não podem fazer nada, temendo por suas seguranças. Algumas farmácias estão mantendo as portas trancadas e abrem quando o cliente se aproxima, evitando pessoas de perfil perigoso.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.