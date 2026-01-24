Obras de Niemeyer serão expostas na China a partir de setembro
Exposição ‘Oscar Niemeyer: Uma utopia concreta para a China do amanhã’ vai a Pequim e Shenzhen até fevereiro de 2027
Obras de Oscar Niemeyer (1907-2012) serão expostas em Pequim e Shenzhen, na China, entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027.
A mostra “Oscar Niemeyer: Uma utopia concreta para a China do amanhã” vai levar documentos, maquetes, mobiliário assinado e esculturas ao Shenzhen Bay Culture Park, entre setembro e novembro, e ao Guardian Art Center, na capital chinesa, de dezembro a fevereiro.
Com direção geral de Catherine Benainous e Márcia Ribeiro e curadoria de Gustavo Penna, Francesco Perrota Bosch e André Corrêa Lago, a exposição será estruturada em núcleos temáticos e incluirá experiências imersivas com recursos audiovisuais.
A ideia é propor uma reflexão comparada entre práticas modernistas brasileiras e transformações urbanas contemporâneas chinesas.
A mostra “Oscar Niemeyer: Uma utopia concreta para a China do amanhã” é apoiada pela Fundação Oscar Niemeyer.