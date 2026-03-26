Desidratação silenciosa: 7 sinais que você pode estar ignorando

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Na correria do dia a dia, existe a possibilidade de se esquecer de beber água. O problema é que a desidratação nem sempre chega com uma sede intensa. Muitas vezes, se manifesta de forma sutil, com sinais atribuídos ao estresse ou ao cansaço. Ficar atento a esses sintomas é fundamental para manter a saúde e o bem-estar. Conheça sete sinais de que seu corpo pode estar pedindo mais água.

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Os 7 sinais da desidratação silenciosa

Embora muitas pessoas associem a desidratação apenas à sede intensa, o corpo costuma enviar sinais bem antes de chegar a esse ponto.

1. Cansaço e falta de energia

Se você se sente esgotado mesmo após uma boa noite de sono, a causa pode ser a falta de água. A desidratação diminui o volume sanguíneo, forçando o coração a trabalhar mais para bombear oxigênio e nutrientes às células, o que resulta em fadiga.

2. Dor de cabeça que aparece sem motivo?

Aquela dor de cabeça persistente que surge no meio da tarde pode ser um pedido de socorro do seu corpo. A falta de líquido afeta o fluxo sanguíneo e pode desencadear processos inflamatórios que ativam receptores de dor, gerando um incômodo que muitas vezes só passa com a reidratação adequada.

3. Dificuldade de concentração e mau humor

O cérebro é composto por cerca de 75% de água. Mesmo uma leve desidratação pode impactar funções cognitivas como memória, foco e tomada de decisões. Além disso, a irritabilidade e o mau humor também podem ser um sinal de que você precisa de um copo d'água.

4. A cor da sua urina mudou?

A cor da urina é um dos indicadores mais confiáveis do seu nível de hidratação. O ideal é que ela seja amarelo-claro. Se estiver amarelo-escura ou âmbar, é um sinal claro de que você precisa beber mais líquidos, pois seu corpo está tentando conservar água.

5. Tontura ao se levantar

Sentir uma leve tontura ou vertigem ao levantar-se rapidamente pode estar ligado à desidratação. A redução no volume de sangue pode causar uma queda na pressão arterial, especialmente ao mudar de posição, resultando nesse desconforto.

6. Fome logo após uma refeição?

Os sinais de fome e sede são regulados pela mesma parte do cérebro, o hipotálamo. Por isso, às vezes, o corpo pode interpretar um sinal de sede como se fosse fome. Antes de buscar um lanche, experimente beber um copo de água e esperar alguns minutos.

7. Boca seca e mau hálito

A saliva tem propriedades antibacterianas importantes. Quando você está desidratado, a produção de saliva diminui, permitindo que as bactérias se proliferem na boca, o que pode causar mau hálito e uma sensação de boca seca ou pegajosa.

Como garantir a hidratação no dia a dia?

Manter-se hidratado é mais simples do que parece. Integrar pequenos hábitos na sua rotina pode fazer toda a diferença. Uma dica prática, recomendada por especialistas, é calcular sua necessidade diária básica multiplicando seu peso por 35 ml. Por exemplo, uma pessoa de 70 kg precisaria de cerca de 2.450 ml de água por dia.

Tenha sempre uma garrafa por perto: deixá-la na sua mesa de trabalho ou na bolsa serve como um lembrete visual constante;

Use aplicativos ou alarmes: se você é esquecido, programe lembretes no celular para beber água ao longo do dia;

Consuma alimentos ricos em água: frutas como melancia, melão e morango, e vegetais como pepino e alface, contribuem para a hidratação;

Saborize sua água: adicionar rodelas de limão, folhas de hortelã ou pedaços de gengibre pode tornar a água mais atraente.

Embora a maioria dos casos de desidratação possa ser resolvida com o aumento da ingestão de líquidos, fique atento a sinais graves como confusão mental, batimento cardíaco acelerado, desmaio ou incapacidade de manter líquidos no corpo. Nesses casos, procure atendimento médico imediatamente.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.