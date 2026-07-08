PRF abre caminho na BR-251 e ajuda grávida a chegar a hospital em MG

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) escoltou uma grávida em trabalho de parto e garantiu que ela chegasse a tempo à Santa Casa de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, na noite dessa terça-feira (7/7).

Segundo a PRF, os policiais faziam patrulhamento preventivo na BR-251, na altura do km 505, em Francisco Sá, quando, por volta das 19h30, foram acionados pela Unidade Operacional.

Um motorista havia parado no posto policial para pedir ajuda, informando que transportava uma gestante de aproximadamente 39 anos, moradora da zona rural de Capitão Enéas, que estava prestes a dar à luz.

Diante da intensidade das contrações, o motorista decidiu seguir viagem em direção ao perímetro urbano antes mesmo da chegada da viatura. Ao tomar conhecimento da situação, a equipe iniciou o deslocamento e conseguiu alcançar o veículo no km 524 da BR-251, nas proximidades da entrada de Montes Claros.

A partir desse ponto, a viatura da PRF passou a escoltar o automóvel, utilizando sirene e giroflex para abrir caminho no trânsito e garantir prioridade de passagem em cruzamentos e semáforos.

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O veículo chegou ao saguão da Santa Casa às 19h50. A gestante foi recebida pela equipe do pronto atendimento, que já a aguardava com uma cadeira de rodas, e encaminhada imediatamente à maternidade para receber os cuidados médicos necessários.