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OPERAÇÃO BORAK

BH: Membros de facção criminosa são presos durante ação policial conjunta

Grupo é suspeito de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, homicídio, controle territorial e posse ou porte ilegal de armas de fogo

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
08/07/2026 20:42

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Crime ocorreu no Conjunto Taquaril, Região leste de BH
Policiais cumpriram mandados de prisão no Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A press

Criminosos suspeitos de manter ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foram presos em Belo Horizonte nesta quarta-feira (8/7). Eles foram alvos da Operação Borak, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (Ficco/MG), composta por agentes da Polícia Federal (PF), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Polícia Penal de Minas Gerais e da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

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Durante a ação, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão. A investigação aponta a atuação de uma organização criminosa, com indícios de envolvimento em tráfico de drogas, homicídios, controle territorial e posse ou porte ilegal de armas de fogo no Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte.

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De acordo com informações da PMMG, em endereços na Rua Arco-Íris, no Conjunto Taquaril, os policiais encontraram um sistema de videomonitoramento clandestino instalado pela organização criminosa. Por meio de três câmeras, os faccionados observavam a movimentação policial na rua e também em uma mata vizinha.

As câmeras estavam conectadas a celulares: todos esses equipamentos foram apreendidos pelos policiais. Os agentes descobriram ainda que um dos aparelhos de telefonia era furtado. No local, três pessoas foram presas. Os suspeitos são um homem, de 27 anos, e duas mulheres, de 49 e de 21.

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As investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos e para a identificação de outros possíveis envolvidos.

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