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TORTURA

Dois homens são presos por tortura e agressões em Teófilo Otoni

Investigação teve início depois de imagens que mostravam a vítima sendo agredida circularem; celulares foram apreendidos e apurações continuam

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
07/07/2026 15:39 - atualizado em 07/07/2026 16:32

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A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão
A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão crédito: Reprodução/PCMG

Dois homens de 24 e 27 anos, suspeitos de envolvimento em crimes de tortura, ameaça e lesão corporal contra um homem de 36 anos, foram presos pela Polícia Civil (PCMG) na manhã dessa segunda-feira (6/7), em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

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A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão que resultaram no confisco de dois aparelhos celulares.

A ação foi desencadeada após a corporação tomar conhecimento de imagens que registravam a vítima sendo violentamente agredida. A partir da análise do material, os investigadores reuniram elementos que apontaram a participação de suspeitos no episódio, o que fundamentou o pedido de medidas cautelares à Justiça.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra os dois investigados. Eles foram localizados e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a investigação busca esclarecer as circunstâncias em que ocorreram as agressões, além de identificar a motivação do crime e a eventual participação de outras pessoas. Os celulares apreendidos serão submetidos à perícia e poderão fornecer informações relevantes para a apuração dos fatos.

O caso ganhou atenção após a divulgação de vídeos nas redes sociais que mostravam a vítima sendo atacada. As imagens serviram como ponto de partida para a abertura do inquérito policial que culminou na operação desta semana.

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Os investigados poderão responder pelos crimes de tortura, ameaça e lesão corporal.

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