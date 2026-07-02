Polícia prende trio suspeito de roubar carros de luxo em BH

Três homens suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada no roubo de veículos de luxo foram presos durante a Operação Coiote, deflagrada pela Polícia Civil (PCMG) em Belo Horizonte. As prisões ocorreram na última terça-feira (30/6), após investigação conduzida pela 4ª Delegacia Especializada em Prevenção e Investigação a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Depifrva).

Além das detenções, os policiais apreenderam uma arma de fogo e recuperaram um veículo roubado que apresentava sinais de adulteração.



Segundo a Polícia Civil, os suspeitos têm entre 21 e 23 anos e são investigados por integrar um grupo criminoso voltado principalmente ao roubo de automóveis de luxo nas regiões Leste e Norte da capital mineira. Ao todo, cinco pessoas foram indiciadas pelos crimes de roubo majorado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa armada.

De acordo com o delegado Roberto Veran, responsável pelas investigações, o grupo possuía uma estrutura organizada, com divisão de funções entre os integrantes. Enquanto alguns atuavam diretamente nos assaltos, outros eram responsáveis por receber, ocultar e encaminhar os veículos roubados para desmanches ou outras formas de comercialização ilegal.

"As investigações permitiram concluir que se tratava de uma associação criminosa vocacionada para o roubo de veículos de alto padrão. Havia uma distribuição de tarefas entre os envolvidos, com executores e receptadores", explicou o delegado durante coletiva de imprensa.



Roubo em lava-jato deu início às investigações

As apurações tiveram início após um assalto ocorrido em março deste ano em um lava-jato, no Bairro Jaraguá, na Pampulha. Conforme a Polícia Civil, três integrantes do grupo invadiram o estabelecimento armados, renderam funcionários e clientes e os mantiveram sob ameaça dentro de uma sala.

Na ação, os criminosos roubaram dois veículos de luxo: uma BMW X3 e uma Jeep Commander, avaliados conjuntamente em cerca de R$ 500 mil. Os automóveis foram posteriormente recuperados pela polícia. A BMW foi encontrada sem danos, enquanto a Commander sofreu avarias depois de os suspeitos se envolverem em um acidente durante a fuga.

"O grupo agiu de forma rápida. Eles renderam os funcionários com armas de fogo, recolheram as chaves dos veículos e saíram do local conduzindo os automóveis", detalhou Veran.

Outros crimes identificados

Durante o aprofundamento das investigações, os policiais descobriram a participação de integrantes da associação em outro crime ocorrido anteriormente, em fevereiro deste ano. Na ocasião, dois suspeitos armados assaltaram uma perfumaria no Bairro Santo Inês, na Região Leste de Belo Horizonte.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa e a presença de uma criança no estabelecimento durante o assalto.

Segundo a Polícia Civil, a criança não foi feita refém nem sofreu agressões, sendo apenas afastada pelos criminosos enquanto recolhiam os produtos.

Do local foram levados aproximadamente R$ 15 mil em mercadorias.

Prisões e antecedentes

Os três investigados presos preventivamente foram localizados. Conforme o delegado, todos possuem antecedentes criminais e já eram conhecidos das forças de segurança.

"São indivíduos com extensa ficha criminal, com registros por roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo", disse.

Apesar das três prisões, a investigação resultou no indiciamento de cinco pessoas. Os outros dois suspeitos responderão por receptação. Segundo a Polícia Civil, a natureza do crime não justificou a decretação de prisão preventiva.

A corporação informou que outros inquéritos relacionados ao grupo ainda estão em andamento e não descarta o envolvimento dos suspeitos em novos crimes praticados na Região Metropolitana de BH.

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Operação Coiote

A Operação Coiote integra as ações permanentes da Polícia Civil para combater o roubo, a receptação e o desmanche ilegal de automóveis em Minas.

