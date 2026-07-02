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TRÁFICO DE DROGAS

MG: seis pessoas são presas com centenas de tabletes de maconha escondidos

Drogas foram encontradas em dois veículos abordados no interior de Minas; grupo é suspeito de integrar associação criminosa

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/07/2026 06:29 - atualizado em 02/07/2026 07:25

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PM descobre carga de 347 tabletes de maconha e prende seis suspeitos
PM descobre carga de 347 tabletes de maconha e prende seis suspeitos crédito: PMMG/Reprodução

Seis pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação da Polícia Militar realizada nessa quarta-feira (1º/7), nas rodovias MGC-426 e MGC-497, em Iturama, no Triângulo Mineiro.

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Segundo a PM, a ocorrência começou durante uma operação antidrogas na MGC-426, quando os militares abordaram um Fiat Argo com quatro ocupantes. Durante a fiscalização, os policiais sentiram um forte odor de maconha e localizaram um tablete da droga no porta-malas.

Enquanto a ocorrência era registrada, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi contido pelos militares. Na bolsa de uma das ocupantes, os policiais encontraram o documento de um Hyundai HB20. A partir de informações obtidas durante a abordagem e do rastreamento do veículo fornecido pelo proprietário legal, as equipes seguiram até uma borracharia às margens da MGC-497, onde localizaram o automóvel.

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Dentro do HB20, foram encontrados outros 346 tabletes de maconha, totalizando 347 tabletes da droga, com peso aproximado de 242 kg. Além dos entorpecentes, a PM apreendeu quatro pares de placas veiculares, que, segundo a corporação, indicam possível esquema de clonagem e adulteração de veículos.

As investigações apontam que os ocupantes dos dois carros, todos moradores de Brasília (DF), atuavam de forma coordenada no transporte da droga, caracterizando uma associação criminosa interestadual.

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Os seis suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os dois veículos, a droga e os demais materiais apreendidos.

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