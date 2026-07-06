Assine
overlay
Início Gerais
AÇÃO RÁPIDA

Roubo a joalheria em BH pode ter causado prejuízo próximo a R$ 1 milhão

Criminoso entrou pelo teto da loja, localizada dentro de um shopping, e furtou joias e relógios em apenas cinco minutos

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
06/07/2026 23:22

compartilhe

SIGA
×
Ação criminosa durou cerca de 5 munutos, apenas
Ação criminosa durou cerca de 5 munutos, apenas crédito: Reprodução

Um roubo a uma joalheria localizada em um shopping no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte, pode ter causado um prejuízo próximo a R$ 1 milhão. O criminoso entrou no estabelecimento pelo telhado, quando a loja estava fechada, e levou joias e relógios. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito é um homem, que teria entrado pelo forro do teto do escritório da joalheria. Ele redirecionou as câmeras de monitoramento para dificultar a captação de imagens e danificou o alarme. Em seguida, furtou os produtos: toda a ação teria durado apenas cinco minutos, aproximadamente. 

Leia Mais

Os funcionários da loja notaram o roubo quando chegaram para trabalhar, por volta das 10h da última quinta-feira (2/7). Eles perceberam a falta de diversos itens que estavam na vitrine, além da desordem no interior do estabelecimento. Segundo a PMMG, o crime foi cometido por volta das 23h da noite anterior. 

Até a publicação desta reportagem o suspeito ainda não havia sido localizado. O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do shopping, que enviou a seguinte nota: 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O shopping informa que, desde o ocorrido, está em contato com o lojista e colaborando com as autoridades competentes, que conduzem as investigações para o esclarecimento dos fatos."

Tópicos relacionados:

1 milhao prejuizo r- roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay