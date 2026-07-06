Roubo a joalheria em BH pode ter causado prejuízo próximo a R$ 1 milhão
Criminoso entrou pelo teto da loja, localizada dentro de um shopping, e furtou joias e relógios em apenas cinco minutos
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Um roubo a uma joalheria localizada em um shopping no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte, pode ter causado um prejuízo próximo a R$ 1 milhão. O criminoso entrou no estabelecimento pelo telhado, quando a loja estava fechada, e levou joias e relógios.
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De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito é um homem, que teria entrado pelo forro do teto do escritório da joalheria. Ele redirecionou as câmeras de monitoramento para dificultar a captação de imagens e danificou o alarme. Em seguida, furtou os produtos: toda a ação teria durado apenas cinco minutos, aproximadamente.
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Os funcionários da loja notaram o roubo quando chegaram para trabalhar, por volta das 10h da última quinta-feira (2/7). Eles perceberam a falta de diversos itens que estavam na vitrine, além da desordem no interior do estabelecimento. Segundo a PMMG, o crime foi cometido por volta das 23h da noite anterior.
Até a publicação desta reportagem o suspeito ainda não havia sido localizado. O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do shopping, que enviou a seguinte nota:
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"O shopping informa que, desde o ocorrido, está em contato com o lojista e colaborando com as autoridades competentes, que conduzem as investigações para o esclarecimento dos fatos."