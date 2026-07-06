Carro desgovernado invade pizzaria atropela seis e mata um

Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas depois que um carro invadiu uma pizzaria, em Montes Claros, no Norte de Minas. O acidente, que foi registrado por câmeras de segurança, ocorreu na noite de sábado (4/7), no Bairro de Lourdes, próximo ao Centro da cidade.

O carro envolvido no acidente, um Fiat Uno, era dirigido por um homem de 41 anos, que foi detido pela Polícia Militar e autuado em flagrante por embriaguez ao volante, após ser submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado positivo, segundo os militares.

Conforme mostram as imagens de vídeo, ele seguia pela Rua Juramento e, ao fazer a conversão à esquerda, entrando pela Rua Tório, perdeu a direção do veículo e atropelou as pessoas que estavam na calçada, na entrada da pizzaria.

As vítimas com ferimentos foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais da cidade. O estado de saúde dos feridos não foi informado.

Nesta segunda-feira (6/7), a reportagem do Estado de Minas esteve no local do acidente. A estudante de Direito Joicy Emanuelly de Souza Xavier, que reside nas proximidades, disse que o fluxo de veículos é intenso na Rua Juramento e que a confluência da via com a Rua Tório tem um alto índice de acidentes.

A universitária informou que moradores têm dificuldade para a travessia da Rua Juramento e são expostos ao perigo nas proximidades da pizzaria que foi invadida pelo Uno desgovernado. “Para atravessar a rua, a gente espera cinco ou seis minutos, devido ao grande movimento de carros e motocicletas. Mas, nos horários de pico, o tempo de espera aumenta para 10 ou até 15 minutos”, disse Joyce.

Abaixo-assinado

A estudante revelou que os moradores fizeram abaixo-assinado, encaminhado à prefeitura da cidade, solicitando a instalação de uma passarela na Rua Juramento e reforço da sinalização para reduzir a velocidade na via. No entanto, não teve respostas.

Procurada, a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Segurança no Trânsito de Montes Claros (MCTrans), por meio de nota, manifestou pesar pelo acidente no Bairro de Lourdes, prestando solidariedade às famílias das vítimas.

A MCTrans alegou que a confluência da Rua Juramento com a Rua Tório já possui “sinalização compatível com as características da via e implantada em conformidade com a legislação de trânsito vigente”.

Argumentou também que a “a implantação de dispositivos de moderação de tráfego, travessias elevadas ou quaisquer outras intervenções no sistema viário é precedida de estudos técnicos e observa os critérios estabelecidos pela legislação de trânsito, pelas normas de engenharia de tráfego e pelas características operacionais de cada via. Para cada tipo de intervenção, devem ser atendidos requisitos técnicos específicos previstos nas normas aplicáveis, os quais não se verificam no local em questão”.

A gestão municipal informou que “as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. Assim, não é possível estabelecer qualquer relação entre o sinistro e a necessidade de novas intervenções viárias antes da conclusão das investigações”

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“A MCTrans ressalta que atua permanentemente na promoção da segurança viária, por meio de ações de engenharia de tráfego, implantação e manutenção da sinalização, fiscalização e educação para o trânsito, buscando proporcionar um sistema viário cada vez mais seguro para todos os usuários”, conclui a nota.