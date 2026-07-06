Trio assalta McDonald’s e gerente é agredida em Juiz de Fora

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma unidade do McDonald’s em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi assaltada na madrugada desta segunda-feira (5/7). Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a funcionária, de 37 anos, da unidade localizada no Bairro Alto dos Passos, contou que se preparava para deixar o local logo após acionar o alarme da loja, quando foi surpreendida por três homens encapuzados — dois deles estavam armados.

Ainda conforme o depoimento dela aos militares, um dos homens a atingiu com uma coronhada na testa, exigindo a abertura da loja. A entrada foi liberada pela gerente, mas o alarme acabou acionado. Segundo afirmou, um dos homens então mandou ela desligar o sistema e, em seguida, mostrar o local onde ficava o cofre.

A gerente alegou que o cofre funcionava por meio de pilhas ou bateria, não sendo possível abri-lo naquele momento por falta de carga. Segundo a polícia, a vítima disse também que a resposta irritou os criminosos. A partir daí, eles teriam começado a ameaçá-la de morte.

Os criminosos conseguiram levar R$ 1.200 em moedas depois de abrir o cofre. Na ocorrência não consta como ele foi aberto. Por fim, a gerente foi amarrada e o trio fugiu. A vítima conseguiu se soltar momentos depois e pediu ajuda em um posto de combustíveis próximo. Conforme o registro policial, ela dispensou atendimento médico.

Até o fechamento desta publicação ninguém havia sido preso. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Juiz de Fora disse que “a perícia oficial esteve no local e que uma equipe de investigação já foi designada para apurar o caso”.

“Neste momento, a PCMG aguarda a conclusão do registro da ocorrência pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para dar prosseguimento aos procedimentos de polícia judiciária”, declarou.

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O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do McDonald’s para saber se a empresa deseja se posicionar sobre o ocorrido e aguarda retorno.