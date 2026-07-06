Casa Sapucaí revela que ficará no endereço atual e divulga reestreia

“A Casa Sapucaí fica!”, afirmou a organização do estabelecimento em vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (6/7), em que foi dito que o famoso estabelecimento permanece no local em que se popularizou. A administração havia dito que o comércio localizado no Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte, mudaria de endereço e que, após junho, passaria a atuar em outro lugar.

“Renegociamos e conseguimos”, indica ainda a direção do estabelecimento no vídeo e garante que o anúncio feito no último mês não foi uma estratégia de marketing para popularizar e lotar a casa de shows. A organização revela que foi feita uma “reconciliação” com os proprietários para que eles pudessem continuar no local.

A administração do local agradeceu à comunidade de fãs da casa e apontou que essa reestreia acontece nesta sexta-feira (10/7). “Mal podemos esperar para viver os próximos sete anos (e muito mais!) ao lado de vocês”, finalizou a legenda da postagem.

"Fechamento"

A Casa Sapucaí havia anunciado o fechamento do ponto e a mudança de endereço, em vídeo divulgado no perfil do Instagram da empresa, em 19 de junho.

Na legenda da postagem é dito que as atividades no endereço da Rua Sapucaí, 303, seriam encerradas em 28 de junho. “Esse post é pra dizer apenas um até logo. Muito em breve uma nova temporada começa e contamos com vocês nesta nova saga!”, começa. “Ainda temos uma semana de encontros aqui na Casa Amarela, vem dar um beijo na gente?”, convidou na ocasião.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck