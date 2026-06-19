Casa Sapucaí anuncia fechamento de ponto no Bairro Floresta

A Casa Sapucaí, ambiente popular de shows e eventos, na Região Leste de Belo Horizonte, anunciou o fechamento do ponto e a mudança de endereço, que ainda não foi divulgado. A informação foi passada em vídeo divulgado no perfil do Instagram da empresa no início da tarde desta sexta-feira (19/6).

Na legenda da postagem é dito que as atividades no endereço da Rua Sapucaí, 303, serão encerradas em 28 de junho. “Esse post é pra dizer apenas um até logo. Muito em breve uma nova temporada começa e contamos com vocês nesta nova saga!”, começa. “Ainda temos uma semana de encontros aqui na Casa Amarela, vem dar um beijo na gente?”, convida o perfil da Casa Sapucaí.

O novo endereço não foi divulgado pela empresa.

Fãs e artistas lamentam

Nos comentários das postagens, os frequentadores e fãs da Casa Sapucaí lamentaram o encerramento desse ciclo.

Fãs lamentam fechamento da Casa Sapucaí Redes sociais

A DJ Kingdom destacou o papel cultural da casa e a importância do local no desenvolvimento do cenário underground da capital.

DJ Kingdom lamentou o fechamento da Casa Redes sociais

A usuária Camila afirmou que o endereço virou um lugar importantíssimo para ela e amigos. E destacou a sensação de se sentir em casa no ambiente.

Fãs lamentam fechamento da Casa Sapucaí Redes sociais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck