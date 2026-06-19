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MUDANÇA DE ENDEREÇO

Casa Sapucaí anuncia fechamento de ponto no Bairro Floresta

Em postagem no Instagram, o empreendimento afirmou em breve irá anunciar o novo endereço

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
19/06/2026 17:33

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Casa Sapucaí em vermelho
A Casa Sapucaí vai encerrar as atividades no tradicional ponto e irá anunciar a mudança para um novo endereço em breve crédito: Dilson Ferreira/Quartofoto/Casa Sapucaí

A Casa Sapucaí, ambiente popular de shows e eventos, na Região Leste de Belo Horizonte, anunciou o fechamento do ponto e a mudança de endereço, que ainda não foi divulgado. A informação foi passada em vídeo divulgado no perfil do Instagram da empresa no início da tarde desta sexta-feira (19/6).

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Na legenda da postagem é dito que as atividades no endereço da Rua Sapucaí, 303, serão encerradas em 28 de junho. “Esse post é pra dizer apenas um até logo. Muito em breve uma nova temporada começa e contamos com vocês nesta nova saga!”, começa. “Ainda temos uma semana de encontros aqui na Casa Amarela, vem dar um beijo na gente?”, convida o perfil da Casa Sapucaí. 

O novo endereço não foi divulgado pela empresa. 

Fãs e artistas lamentam

Nos comentários das postagens, os frequentadores e fãs da Casa Sapucaí lamentaram o encerramento desse ciclo. 

Fãs lamentam fechamento da Casa Sapucaí
Fãs lamentam fechamento da Casa Sapucaí Redes sociais

A DJ Kingdom destacou o papel cultural da casa e a importância do local no desenvolvimento do cenário underground da capital. 

Fãs lamentam fechamento da Casa Sapucaí
DJ Kingdom lamentou o fechamento da Casa Redes sociais

A usuária Camila afirmou que o endereço virou um lugar importantíssimo para ela e amigos. E destacou a sensação de se sentir em casa no ambiente.

Fãs lamentam fechamento da Casa Sapucaí
Fãs lamentam fechamento da Casa Sapucaí Redes sociais

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 *Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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