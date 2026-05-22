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DESPEDIDA

Florestal, restaurante da chef Bruna Martins, anuncia fechamento

A casa, que tinha quatro anos de funcionamento, comunicou, hoje, que encerrará suas atividades no fim de junho

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
22/05/2026 15:23

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A couve flor frita servida com coalhada de cúrcuma é certamente um dos pratos que mais vai deixar saudade
A couve flor frita servida com coalhada de cúrcuma é certamente um dos pratos que mais vai deixar saudade crédito: Nani Rodrigues/Divulgação

Reconhecido pelo protagonismo vegetal no menu, o Restaurante Florestal, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul de BH, vai fechar as portas. A casa fundada pela chef Bruna Martins, um dos grandes nomes da gastronomia mineira e belo-horizontina, serviu, durante os seus quatro anos de funcionamento, criações surpreendentes – que extraíam o máximo de ingredientes vegetais. Exemplo perfeito é a couve-flor empanada e frita servida com coalhada de cúrcuma (R$ 55), que certamente vai deixar muita saudade.

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Até o dia 21 de junho, o restaurante vai funcionar normalmente. É a chance de quem não conheceu a casa, conhecer, e de quem é cliente fiel, se despedir. Entre os pratos de maior sucesso, além da couve-flor, se destaca o bolovo de falafel com creme de tahine (R$ 28), uma boa pedida para ficar na memória. O Florestal também trabalha com “pratadas”, que servem até duas pessoas. São cinco versões, baseadas em gastronomias distintas: chinesa, brasileira, árabe, mediterrânea e italiana.

O estabelecimento reforça que ao longo dos próximos dias será lançada uma programação especial para essa despedida que, de certa forma, é também uma celebração desses quatro anos de portas abertas.

“Estamos tristes e nostálgicos e também felizes e orgulhosos do que cultivamos aqui, uma gastronomia original e de qualidade, em um ambiente acolhedor, alegre e cheio de vida. Por isso, em vez de lamentar as dificuldades vividas no caminho, queremos dedicar este último mês a agradecer essa experiência e celebrar o que fica: um lindo espaço de cultura e convívio, uma praça mais verde e viva para a cidade, e tantas relações de trabalho, parceria e amizade”, destaca a postagem da casa em seu perfil no instagram.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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