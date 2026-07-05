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Vídeo: criminosos invadem e roubam supermercado na Grande BH

Segundo a PM, criminosos encapuzados renderam funcionários e clientes; além do dinheiro dos caixas, uma bolsa com documentos também foi levada

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/07/2026 11:52 - atualizado em 05/07/2026 11:54

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Assaltantes rendem funcionários e anunciam:
Assaltantes rendem funcionários e anunciam: 'Aqui é o Comando Vermelho' crédito: Redes Sociais/Reprodução

Criminosos armados invadiram uma unidade do Supermercado BH na noite desse sábado (4/7), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), o assalto aconteceu por volta das 19h30, na Avenida Brasília, no Bairro São Benedito.

As primeiras informações recebidas pela corporação indicavam que homens encapuzados e armados haviam invadido o estabelecimento e rendido funcionários e clientes. 

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Uma funcionária contou aos militares que, cerca de 20 minutos antes do crime, havia recolhido o dinheiro dos caixas e levado até a tesouraria. Ao retornar, percebeu dois homens se aproximando e colocando "toucas ninja".

Segundo ela, um dos suspeitos já estava com uma arma em mãos, enquanto o outro sacava outra da cintura. Assustada, a funcionária correu para avisar os colegas e se escondeu no depósito até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, os criminosos levaram R$ 700 dos caixas e a bolsa de uma atendente, que continha documentos pessoais.

Um fiscal do supermercado relatou ter visto um dos assaltantes rendendo uma recepcionista, enquanto outro apontou a arma para o rosto dele e disse: "Aqui é o Comando Vermelho".

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Como permaneceu com o rosto voltado para o chão durante toda a ação, o funcionário não conseguiu identificar quantos criminosos participaram do roubo. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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