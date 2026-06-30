BH: Fiscal de supermercado flagra furto e acaba esfaqueado pelo ladrão

Um caso de furto de produtos em um supermercado de Belo Horizonte terminou com um funcionário esfaqueado no pescoço pelo suspeito, que foi preso. O crime ocorreu no início da tarde desta terça-feira (30/6), em uma unidade varejista localizada na Avenida dos Andradas, 302, no Hipercentro da capital mineira.

O funcionário ferido é um homem, de 51 anos. Ele trabalha no supermercado e teria sido atacado ao tentar impedir o furto dos produtos. Logo após desferir a facada, o suspeito conseguiu fugir rapidamente da loja, levando os itens subtraídos.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma equipe se deslocou ao supermercado após receber informações de uma pessoa ferida por arma branca. Quando chegaram ao local, os agentes se depararam com a vítima deitada em frente à loja.

O funcionário ferido foi levado com vida pela própria guarnição da PMMG até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, também na Região Central de Belo Horizonte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Imagens e prisão

Após prestar socorro à vítima, os militares solicitaram imagens de videomonitoramento ao supermercado: com base nos registros e também em identificações de testemunhas, o suspeito foi identificado como um homem, de 37 anos, conhecido como "Deivin". No momento do crime, ele trajava o uniforme de uma empresa.

Os agentes da PMMG fizeram buscas por ele nas imediações do local do crime, mas não conseguiram localizá-lo. Diante disso, uma viatura se deslocou para a residência do suspeito, localizada no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Os militares foram recebidos pela companheira de "Deivin", que teria informado que o homem não estava em casa. Porém, logo em seguida, o próprio suspeito chegou em casa: ao perceber a presença dos agentes, ele teria se entregado, dizendo a palavra "perdi".

Ao ser localizado, o homem ainda trajava o uniforme com o qual aparece nas imagens das câmeras de vigilância do supermercado, sujo de sangue. Com ele, os policiais encontraram garrafas de isotônico, uma mochila, uma bolsa e um canivete.

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Ainda segundo informações da PMMG, o suspeito teria confirmado que o canivete que portava era o mesmo utilizado no crime. Ele foi preso, levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul e, em seguida, colocado à disposição da Justiça.