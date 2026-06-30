Carro pega fogo e fica destruído perto de supermercado na Pampulha, em BH

Um princípio de incêndio em um carro mobilizou o Corpo de Bombeiros no fim da tarde dessa segunda-feira (29/6), no bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo os bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 17h40, na Avenida Guarapari, na altura do número 511, em frente ao supermercado Meu Prata.

A proprietária do veículo relatou que havia acabado de ligar o carro para sair quando percebeu o início das chamas sob o capô, na região do motor.

Ao notar o incêndio, ela conseguiu deixar o veículo rapidamente e em segurança. A principal suspeita é de que uma pane elétrica tenha provocado o princípio de incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação. Não houve registro de feridos.

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Até o momento, não há confirmação se havia outros ocupantes no veículo no momento da ocorrência.