Carro pega fogo e fica destruído perto de supermercado na Pampulha, em BH
Fogo começou na região do motor, possivelmente por uma pane elétrica; ninguém ficou ferido
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Um princípio de incêndio em um carro mobilizou o Corpo de Bombeiros no fim da tarde dessa segunda-feira (29/6), no bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.
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Segundo os bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 17h40, na Avenida Guarapari, na altura do número 511, em frente ao supermercado Meu Prata.
A proprietária do veículo relatou que havia acabado de ligar o carro para sair quando percebeu o início das chamas sob o capô, na região do motor.
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Ao notar o incêndio, ela conseguiu deixar o veículo rapidamente e em segurança. A principal suspeita é de que uma pane elétrica tenha provocado o princípio de incêndio.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação. Não houve registro de feridos.
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Até o momento, não há confirmação se havia outros ocupantes no veículo no momento da ocorrência.