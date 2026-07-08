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Suspeitos de matar jovem que fez sinal ligado ao CV são presos em BH

O rapaz foi morto após os criminosos tomarem o celular da vítima e encontrarem imagens dela fazendo o sinal "2", ligado à facção oposta

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Rafael Silva*
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Cauê Siwek*
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08/07/2026 20:05

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Luigi Gustavo Silva, de 25 anos, foi um dos presos na operação; ele é apontado com o responsável por reunir o grupo que constrangeu Andrey
Luigi Gustavo Silva, de 25 anos, foi um dos presos na operação. Ele é apontado com o responsável por reunir o grupo que constrangeu Andrey crédito: Imagens cedidas pela TV Alterosa

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu dois suspeitos pela morte de Andrey Kaiky, de 20 anos. O jovem foi assassinado em outubro de 2025, após ir a uma festa no Bairro Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte (BH), com outros três amigos.

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No local, os celulares deles foram tomados e investigados pelos acusados, que encontraram uma foto da vítima fazendo o sinal “2”, atrelado ao Comando Vermelho. A regional é comandada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). 

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Segundo a PCMG, o jovem teria mencionado para os criminosos que era da Rocinha, no Rio de Janeiro, o que chamou a atenção. Ao encontrarem a imagem do jovem fazendo sinal de facção no telefone, os meliantes o levaram, torturaram e o executaram em um galpão próximo ao Anel Rodoviário.

No decorrer da operação Cerco Fechado, os agentes de segurança localizaram e prenderam Luigi Gustavo Silva, de 25 anos, - responsável por comandar o grupo que abordou Andrey - e Felipe Cesar de Oliveira Silva, de 35, apontado com um dos executores. 

A polícia aponta que outros quatro ainda estão foragidos. Entre eles Rafael Cardoso, um dos maiores alvos das forças de segurança de Minas Gerais. Ele é apontado com uma das lideranças do TCP no estado.

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*Estagiários sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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