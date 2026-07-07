Homem é preso pela PF ao comprar R$ 5 mil em notas falsas pela internet

Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, depois de comprar pela internet R$ 5 mil em notas falsas. A investigação teve início a partir de informações recebidas pela corporação e apura a aquisição e distribuição de cédulas falsas por meio de encomendas postais.

"Durante as diligências, foram reunidos elementos indicando que o investigado teria adquirido o numerário falsificado por meio da internet, utilizando o sistema postal para o recebimento das cédulas", disse a Polícia Federal ao comunicar a prisão.

As apurações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e verificar a eventual existência de associação criminosa relacionada à produção e distribuição de moeda falsa.

"O investigado poderá responder pelo crime de moeda falsa e por outros delitos que eventualmente venham a ser constatados no curso das investigações", frisou a PF.

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O crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal, consiste em falsificar, fabricar ou alterar moeda de curso legal no Brasil ou no exterior. A pena pode variar de três a 12 anos de reclusão. O condenado ainda pode ser multado.