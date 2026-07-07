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ACIDENTE NO CEMITÉRIO

Coveiro cai em cova de 4 metros durante enterro em BH e fica inconsciente

Acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (7/7) no cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste da capital

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
07/07/2026 19:01 - atualizado em 07/07/2026 20:12

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Vítima foi resgatada em local de trabalho nesta terça terça-feira (7/7)
Vítima foi resgatada em local de trabalho nesta terça terça-feira (7/7) crédito: CBMMG

Um coveiro de 68 anos ficou ferido e inconsciente após cair em uma cova de aproximadamente quatro metros de profundidade durante um sepultamento no início da tarde desta terça-feira (7/7) no cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

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De acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta das 13h30 na Rua Santarém. O trabalhador ficou inconsciente após a queda, o que mobilizou três viaturas do 1º Batalhão.

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Para realizar o resgate, os militares precisaram acessar o interior da cova por meio de técnicas de rapel. No local, a vítima foi imobilizada em uma prancha longa e, em seguida, içada até a superfície pelas equipes de salvamento.

Após o resgate, os bombeiros realizaram uma avaliação secundária e constataram que o homem apresentava sinais vitais dentro da normalidade. Ele sofreu um corte contuso na cabeça.

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O coveiro foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias que provocaram a queda.

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