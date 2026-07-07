PRF prende cinco suspeitos, recupera dois veículos e carga de pneus novos

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Cinco homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A abordagem ocorreu na madrugada desta terça-feira (7/7), na BR-381, em Minas Gerais.

As equipes da PRF realizavam ações de repressão à criminalidade, quando receberam a informação do Centro de Controle e Comando de que dois veículos, um caminhão VW baú de pequeno porte de cor branca e um automóvel VW Virtus de cor prata, estariam transitando em comboio e adentrando em pátios de estabelecimentos ao longo da rodovia.

Diante da atitude suspeita, os agentes se deslocaram pela rodovia até conseguir abordar os veículos. O automóvel VW Virtus foi parado na altura do km 546, município de Rio Manso, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O veículo era ocupado por cinco indivíduos. Um deles, ao notar a aproximação da viatura, conseguiu desembarcar rapidamente e fugir a pé para um matagal às margens da rodovia, mas logo foi encontrado. Após consultas no sistema policial, foi constatado que os outros quatro suspeitos têm extensa ficha criminal por diversos crimes.

Enquanto isso, outra equipe seguiu em rastreamento pela rodovia, até abordarem o caminhão, na altura do km 597, município de Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado. O veículo era conduzido por um homem de 34 anos. No interior do baú, os policiais encontraram grande quantidade de pneus automotivos novos, da marca Bridgestone. Não foi achada nenhuma documentação fiscal que comprovasse a origem da carga.

A PRF ainda constatou irregularidades entre os elementos de identificação do caminhão, o que levou a uma análise mais aprofundada. Como resultado da apuração, os policiais concluíram que se tratava de um veículo clonado, furtado em 18 de junho, em Santa Luzia, na Grande BH.

A carga de pneus, por sua vez, havia sido roubada de uma carreta que se encontrava estacionada em um pátio de um posto de combustíveis, localizado na rodovia Fernão Dias, no município de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul do estado. A corporação também confirmou a participação de seis homens no roubo.



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Foi dada voz de prisão aos cinco indivíduos pela prática dos crimes de roubo, associação criminosa e receptação. Eles foram encaminhados, juntamente com os veículos utilizados e a carga recuperada, para a Polícia Judiciária em Carmópolis de Minas para os procedimentos legais cabíveis.