CRLV 2026 em MG: passo a passo para emitir o documento pelo celular

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O governo de Minas Gerais definiu o calendário para a exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2026. Proprietários de veículos no estado devem estar atentos aos novos prazos para regularizar a documentação, que agora é emitida exclusivamente em formato digital. O documento pode ser acessado pelo celular, eliminando a necessidade da versão impressa em papel-moeda.

A transição para o modelo eletrônico busca simplificar o processo para os motoristas, que podem ter o documento sempre à mão. A validação da autenticidade é feita por meio de um QR Code, que pode ser lido pelas autoridades de trânsito durante uma fiscalização.

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Como funciona o CRLV digital?

O CRLV Digital é a versão eletrônica do documento de licenciamento anual do veículo. Ele possui a mesma validade jurídica do antigo documento verde impresso e pode ser apresentado às autoridades de trânsito diretamente na tela do celular, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou do MG App, ou em uma versão impressa em papel comum.

Passo a passo para emitir o documento do carro

Para obter o licenciamento 2026, é fundamental que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) no valor de R$ 35,62 para 2026, e eventuais multas de trânsito estejam quitados. Com a situação do veículo regularizada, siga as etapas abaixo:

Baixe o aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” (CDT), disponível para Android e iOS. Faça o login com sua conta do portal Gov.br. Caso não tenha, será preciso criar um cadastro de nível prata ou ouro. Dentro do aplicativo, acesse a opção “Veículos” e, em seguida, clique para adicionar um novo CRLV. Informe o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo (CRV). Após a validação, o CRLV Digital de 2026 ficará disponível no aplicativo. É possível exportá-lo em PDF para impressão ou compartilhamento.

Qual o cronograma de exigência do CRLV 2026 em MG?

A fiscalização do porte do documento, seja digital ou impresso em papel comum, seguirá um escalonamento baseado no final da placa do veículo. Fique atento aos prazos para evitar problemas:

Finais de placa 1, 2 e 3: exigência a partir de 1º de setembro de 2026.

Finais de placa 4, 5 e 6: exigência a partir de 1º de outubro de 2026.

Finais de placa 7, 8, 9 e 0: exigência a partir de 1º de novembro de 2026.

Qual a multa por dirigir sem o licenciamento em dia?

Conduzir um veículo que não esteja devidamente licenciado é considerado uma infração de trânsito gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O motorista flagrado nesta situação está sujeito a uma multa no valor de R$ 293,47.

Além do impacto financeiro, a infração resulta na adição de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário. A medida administrativa prevista para essa irregularidade inclui a remoção do veículo para um pátio credenciado até que a situação seja regularizada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.