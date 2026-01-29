Detran-MG: como resolver 7 serviços do seu veículo sem sair de casa

Resolver pendências do seu veículo ou da habilitação em Minas Gerais já não é mais sinônimo de longas filas. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) disponibiliza em seu portal e em aplicativos parceiros uma série de serviços que podem ser concluídos em poucos minutos, diretamente do computador ou celular.

Essa modernização permite que motoristas economizem tempo e evitem deslocamentos desnecessários para unidades de atendimento. A maioria dos procedimentos exige apenas o acesso ao site oficial do órgão ou ao aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível para Android e iOS. Para acessar os serviços, é necessário realizar um cadastro prévio no portal do Detran-MG com login e senha.

Para facilitar a vida dos condutores mineiros, confira sete procedimentos essenciais que podem ser realizados de forma totalmente online.

Como usar os serviços digitais do Detran-MG

1. Consultar multas e pontuação da CNH

Pelo site do Detran-MG, o motorista pode verificar infrações registradas em seu nome ou vinculadas ao veículo. Para isso, basta informar a placa e o Renavam. O sistema exibe um extrato detalhado de débitos e também permite a consulta da pontuação acumulada na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

2. Emitir guias de pagamento de taxas

Precisa pagar o licenciamento anual ou alguma outra taxa veicular? No portal, é possível gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para quitar débitos. O pagamento pode ser efetuado em agências bancárias conveniadas, caixas eletrônicos ou por meio do internet banking.

3. Verificar a situação do veículo

Com a placa e o Renavam em mãos, qualquer cidadão pode consultar informações básicas sobre um veículo. O serviço online informa se há restrições administrativas, judiciais, ou registro de furto e roubo, sendo uma ferramenta útil antes de comprar um carro usado.

4. Obter o CRLV digital (CRLV-e)

Após a quitação de todos os débitos, como IPVA e taxa de licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) fica disponível. O documento pode ser acessado e baixado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e tem a mesma validade jurídica da versão impressa.

5. Comunicar a venda de um veículo

Para evitar futuras dores de cabeça, o vendedor deve comunicar a transferência de propriedade ao Detran-MG. Esse procedimento pode ser iniciado online através do portal, onde será necessário informar os dados do comprador e do veículo. O processo completo de transferência exige a participação de ambas as partes (vendedor e comprador) e pode demandar comparecimento presencial para finalização, dependendo do caso.

6. Solicitar a 2ª via da CNH

Em caso de perda, roubo ou mau estado de conservação da habilitação, a segunda via pode ser solicitada pela internet. O condutor preenche o formulário online, emite a guia de pagamento da taxa e, após a confirmação, o novo documento é enviado para o endereço cadastrado no sistema do Detran-MG.

7. Agendar serviços presenciais

Mesmo com a digitalização, alguns serviços ainda exigem comparecimento a uma unidade, como a vistoria veicular ou a coleta biométrica. O agendamento prévio é obrigatório e deve ser feito no site do Detran-MG, garantindo atendimento com dia e hora marcados.

Para orientações, o Detran-MG também oferece um assistente virtual, o DetranBot, disponível no WhatsApp pelo número (31) 3314-5690. Vale lembrar que solicitações digitais podem ter um prazo de análise de até 72 horas úteis. Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar para o 155 (válido apenas para ligações dentro de Minas Gerais).

