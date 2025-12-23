CNH do Brasil: guia para emitir o documento pelo celular

Ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no celular já é uma realidade para milhões de motoristas no Brasil. O documento digital, acessível pelo aplicativo oficial “CNH do Brasil” (anteriormente chamado de Carteira Digital de Trânsito), tem a mesma validade jurídica da versão impressa e pode ser apresentado em qualquer fiscalização de trânsito em todo o território nacional.

A versão eletrônica reúne não só a CNH, mas também o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e). A emissão é gratuita e o processo leva apenas alguns minutos, exigindo apenas um smartphone conectado à internet e a CNH física com QR Code no verso.

Leia Mais

Passo a passo para emitir sua CNH Digital

O processo é centralizado pelo governo federal e segue as mesmas etapas em todos os estados, incluindo o Paraná. Para ter o documento sempre à mão, siga estas instruções:

Baixe o aplicativo: o primeiro passo é instalar o app “CNH do Brasil”, disponível gratuitamente na App Store (iOS) e na Google Play (Android). Crie seu cadastro: abra o aplicativo e acesse sua conta no portal gov.br. Caso ainda não tenha um perfil, será necessário criar um, fornecendo seus dados pessoais e seguindo as instruções de validação. Adicione a habilitação: na tela inicial do aplicativo, escolha a opção “Habilitação” e, em seguida, “Toque para baixar sua CNH”. Valide o documento: aponte a câmera do seu celular para o QR Code localizado na parte de trás da sua CNH física. Após a leitura, faça a validação facial solicitada pelo aplicativo para confirmar sua identidade. Crie uma senha de acesso: por fim, crie uma chave de quatro dígitos. Essa senha será solicitada sempre que você precisar visualizar seus documentos no aplicativo, garantindo mais segurança.

Se você já possui o antigo aplicativo Carteira Digital de Trânsito instalado, a transição para o CNH do Brasil é automática - basta atualizar o app nas lojas. Todos os documentos já cadastrados continuam válidos.

Vantagens e o que fazer se sua CNH não tem QR Code

A principal vantagem da CNH Digital é a conveniência de não precisar carregar o documento físico, reduzindo o risco de perda ou danos. Além disso, o aplicativo envia notificações sobre o vencimento da habilitação e permite consultar o histórico de infrações de trânsito.

Motoristas que possuem o modelo antigo da carteira de motorista, sem o QR Code, precisam solicitar uma segunda via ou renovar o documento para ter acesso ao código. O pedido pode ser feito online, através do portal do Detran do seu estado, ou presencialmente em uma unidade de atendimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.